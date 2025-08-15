Marianne Gonzaga, de 17 años, fer liberada a finales de julio del Centro de Reinserción Social para menores, luego de 5 meses detenida por el ataque a Valentina Gilabert; se reunieron tras su salida.

En entrevista para Imagen Televisión, Gonzaga aseguró que no está lista para hablar del incidente en el que terminó apuñalando en diversas ocaciones a Valentina Gilabert, que estaba saliendo con su pareja.

El pasado 4 de febrero, Marianne Gonzaga apuñaló en más de 15 ocasiones a su víctima, hechos registrados en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México (CDMX).

Marianne Gonzaga se reconcilió con Valentina Gilabert:“Cerramos cierto capítulo que tuvimos”

Marianne Gonzaga compartió que logró reconciliarse con Valentina Gilabert tras su salida del Centro de Reinserción Social para menores, gracias a que ella se puso en contacto.

De acuerdo con Gonzaga, primero empezaron a hablar por mensaje de texto con la que también fue pareja de José Said Becerril.

Sin embargo, cuando se reunieron en persona en una cafetería lograron cerrar “cierto capítulo que tuvimos”.

"Me contactó, acepté vernos. Primero estuvimos hablando por mensajes y así y en persona la verdad es que como que nos liberamos mucho ¿no?. Como que cerramos cierto capítulo que tuvimos" Marianne Gonzaga

Asimismo, aseveró que a “Valentina le deseo todo lo mejor del mundo. Que pueda encontrar paz, tranquilidad, que pueda seguir con su vida llena de amor con las personas que la aman, que la quieren”.

De acuerdo con Marianne, retomará sus redes sociales para poder compartir su experiencia para que otras personas no cometan sus errores.

Marianne Gonzaga habla sobre su detención y liberación; le contará a su hija lo que pasó

Marianne Gonzaga compartió cuál fue su experiencia al momento de ser detenida;Llegó muy asustada al penal y “yo la verdad pensaba que era como en las películas, de que con el uniforme naranja, la comida en el piso, sin agua caliente. La verdad yo llegué súper asustada de que me iban a pegar llegando, que me iban a maltratar”.

Asimismo, compartió que ella tenía ilusión de tener a la “familia perfecta” y los novios perfectos", hecho que se rompió cuando supo que su pareja, y pareja de Valentina eran pareja.

“Yo quería la imagen de la familia perfecta, los novios perfectos y pues me daba mucha pena que la gente pensara como eso ¿no?. Sentí una gran decepción, tanto por mi expareja, por los planes que teníamos a futuro, por todas las pláticas que tuvimos para arreglar la relación, por tantas promesas que hubo en cierto momento y no muy lejanas al día que pasó” Marianne Gonzaga

Marianne señaló que sí le contará a su hija lo que ocurrió porque podría enterarse de todas formas por el internet y prefiere poder decírselo ella misma para que pueda aprender de sus errores.

“Al final se va a enterar y prefiero que se entere por mí que de la boca de otras personas porque es una situación que yo no quiero que viva, que jamás pase y yo quiero que aprenda de esta situación” Marianne Gonzaga

En este sentido, también aclaró que del ataque a Valentina aprendió que no se puede perder por ninguna persona y resaltó que no va a justificar sus acciones porque sabe que “lo que yo hice y jamás voy a decir que es algo mínimo, lo voy a minimizar, pero finalmente yo lo hice sin pensar las consecuencias”.