A 6 meses del ataque que mantuvo a Valentina Gilabert -de 18 años de edad- en el hospital, la modelo ha podido recuperar la movilidad de su mano.

En febrero de 2025, Marianne Gonzaga -de 17 años de edad- apuñaló a Valentina Gilabert, quien tuvo lesiones en el pecho y manos.

Valentina Gilabert ya recuperó la movilidad de su mano tras ataque de Marianne Gonzaga

La mano de Valentina Gilabert recibió varias puñaladas, lo que comprometió su correcta movilidad.

Afortunadamente, Valentina Gilabert ya puede mover la mano por completo y su recuperación ha sido satisfactoria.

Valentina Gilabert mencionó que, debido a su delicado estado, se esperaba que estuviera dos meses en el hospital.

Sin embargo, la modelo se recuperó muy rápido de los pulmones y otras partes de su cuerpo : “Estoy recuperando casi al cien por ciento la movilidad de mi mano”.

“Al principio todo fue muy delicado, se esperaba que estuviera alrededor de dos meses en el hospital, pero me recuperé muy rápido y estoy muy bien”. Valentina Gilabert

Los médicos de Valentina Gilabert pronostican que se recupere por completo, pero aún existen riesgos.

Pues Valentina Gilabert fue lesionada en el cuello, manos y tórax por alrededor de 12 puñaladas.

Valentina Gilabert, creadora de contenido. (@vale.gilabert)

Valentina Gilbert fue quien pidió al juez poder hablar con Marianne Gonzaga

Tras varios meses en prisión, Marianne Gonzaga fue liberada a mediados de julio; Valentina Gilabert expresó que ya la había perdonado.

Valentina Gilabert reveló que ella pidió al juez hablar con Marianne Gonzaga para decirle que la perdonaba.

“La perdono y está bien”, dijo Valentina Gilbaert, quien aclara que no le resta importancia a las terribles acciones de Marianne Gonzaga.

La también influencer mencionó que perdonar a Marianne Gonzaga lo hizo por paz mental y seguir con su vida .

“Es muy complicado de entender, porque sí fue una persona que me hizo mucho daño, pero solo necesitaba yo estar tranquila” Valentina Gilabert

Actualmente, Marianne Gonzaga no puede acercarse a Valentina Gilabert y ella desea que encuentre paz.

Valentina Gilabert ha logrado recuperarse de las lesiones que le provocó Marianne Gonzaga, mientras que la atacante regresó a redes sociales y trata de recuperar a su hija.