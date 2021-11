Aunque han pasado 15 años, la muerte de Valentín Elizalde es una de las más comentadas, ¿cómo murió la leyenda? Acá te contamos.

Valentín Elizalde murió la madrugada del 25 de noviembre de 2006, minutos después de haberse presentado en un palenque en la Expo-Feria en Reynosa, Tamaulipas.

Alrededor de las 3 de la madrugada, Valentín Elizalde fue asesinado a tiros al interior de una camioneta suburban negra.

Según informes policiacos, al cantante, a su manager Mario Mendoza y a su chófer Raymundo Ballesteros, les tendieron una emboscada. Un comando los persiguió, los empató y disparó a matar.

El cantante de corridos, quien en ese momento tenía 27 años de edad, recibió varios tiros.

En el lugar del atentado se encontraron 70 casquillos de armas de fuego AK-47 y AR-15 que se utilizaron para arrebatarle la vida al famoso, a su representante y al conductor de la camioneta.

Fausto ‘Tano’ Elizalde, quien también viajaba en la camioneta, fue el único sobreviviente de este atentado, lo que ha levantado sospechas.

Surgen teorías alrededor de la muerte de Valentín Elizalde

Tras la muerte de Valentín Elizalde, han surgido diversas teorías, una de ellas indica que su asesinato fue porque el llamado ‘Gallo de Oro’ minutos antes cantó el corrido “A mis enemigos”.

El corrido tendría un mensaje oculto de Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo’ dirigido a sus rivales, los integrantes del cártel de Los Zetas.

Se le habría pedido a Valentín Elizalde no interpretar ese corrido en Reynosa, por ser terreno del cártel de Los Zetas, pero éste lo hizo y lo cantó al iniciar su concierto.

Otra teoría señala a ‘Tano’ Elizalde como el presunto autor del asesinato de Valentín Elizalde.

Marisol Castro, ex esposa de ‘Tano’, reforzó este supuesto al declarar que aquella noche el primo de Valentín Elizalde se negaba a acompañarlo a la presentación.

“Ese día Tano estaba muy nervioso, extremadamente nervioso, no quería ir, muchas veces me dijo que no quería ir”, declaró a Ventaneando.

Así como reveló que fue Tano Elizalde quien eligió esa fecha para la presentación y no Mario Mendoza como informó el primo del ‘Gallo de Oro’.

Tano Elizalde se casará con la viuda de Valentín Elizalde (Tano Elizalde / Instagram)

Y es que originalmente Valentín Elizalde debía presentarse esa fecha en Tijuana pero su primo cambió la fecha y terminó ofreciendo un concierto en Reynosa.

Además de que ‘Tano’ fue el único sobreviviente ya que al momento del tiroteo iba recostado porque se sentía mal. Una vez que pararon los tiros y los asesinos huyeron, éste tomó un taxi y desapareció de la escena.

Por si fuera poco, este 2021, ‘Tano’ Elizalde se comprometió con Gabriela Sabag, viuda de Valentín Elizalde, por lo que seguidores del ‘Gallo de Oro’ dan por hecho que los celos y la envidia orillaron al primo a cometer el crimen.