Francisco Elizalde, hermano de Valentín Elizalde, ofreció una nueva perspectiva sobre las posibles causas del crimen del cantante.

En una entrevista en “Al Rojo Vivo”, la periodista Norma Aguirre apoyó la teoría que sugiere que los celos podrían haber motivado el homicidio de Valentín Elizalde.

Hermano de Valentín Elizalde asegura que lo mataron por celos y una mujer

Francisco Elizalde, hermano del Gallo de Oro, respaldó una teoría que vincula el asesinato de Valentín Elizalide con un crimen pasional.

Durante una entrevista en “Al Rojo Vivo”, Francisco Elizalde coincidió con la versión presentada por Norma Aguirre.

“Todo apunta que la razón del asesinato del cantante fueron celos, pues posiblemente estaba con una mujer casada”, señaló Norma Aguirre.

Se planteó que Valentín Elizalde se encontraba involucrado sentimentalmente con una mujer casada , o bien relacionada con un hombre ligado al crimen organizado.

Valentín Elizalde fue asesinado el 25 de noviembre de 2006 en Reynosa, Tamaulipas, tras un concierto.

Su camioneta fue emboscada por un grupo armado, lo que resultó en la muerte del cantante, su representante y su chofer.

Desde entonces, han surgido diversas teorías sobre el motivo del crimen, incluyendo vínculos con el crimen organizado y represalias por sus letras.

No obstante, la versión de la muerte de Valentín Elizalde nunca fue confirmada.

Francisco Elizalde pone en duda la veracidad del documental de Valentín Elizalde

Francisco Elizalde expresó sus reservas respecto al documental realizado por su primo Tano Elizalde sobre la vida de Valentín Elizalde.

Pues considera que no representa la versión oficial de los hechos y señala que algunos datos no son reales

“Mi primo no cuenta una sola versión, cuenta varias versiones, no sabe cuál es la real al final de cuentas, yo siento y creo que lo que él plasmó ahí, no es lo real”, dijo Francisco Elizalde.

También contó que las personas responsables de la muerte de Valentín Elizalde ya habrían sido identificadas desde hace tiempo.

Según indicó, algunos de ellos se encuentran en prisión y otros ya murieron.