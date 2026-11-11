Scarlet Witch está de regreso en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), pues el episodio 8 de VisionQuest, estrenado el 10 de noviembre de 2026 en Disney+, sorprendió a los fans con una escena postcréditos que muestra a Doctor Doom encontrando y despertando a Wanda Maximoff, interpretada por Elizabeth Olsen.

La secuencia de Marvel recupera el desenlace de Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022), cuando Wanda quedó sepultada tras destruir el santuario del Darkhold en el monte Wundagore.

Aunque durante cuatro años se especuló sobre el destino de Wanda Maximoff, también conocida como la Bruja Escarlata o Scarlet Witch, Marvel finalmente ofrece una respuesta y abre la puerta a su participación en la próxima película de Marvel: Avengers: Doomsday.

El regreso de Wanda Maximoff en VisionQuest

En la escen postcréditos presentada en la serie de VisionQuest, Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., aparece entre los restos de Wundagore y utiliza una misteriosa energía verde para retirar los escombros, lo cual se relaciona directamente con Avengers: Doomsday.

Después, se dirige a Scarlet Witch con una advertencia: “Scarlet Witch, despierta. Tu poder será mío”, e instantes después, Wanda abre los ojos, confirmando su regreso y participación en Avengers: Doomsday.

El regreso de Wanda como parte del reparto en Avengers: Doomsday, también conecta con la historia de sus hijos, pues durante el desenlace de VisionQuest, Billy (Wiccan) y Tommy (Speed) se reencuentran con Visión, mientras queda abierta la posibilidad de recuperar a su madre.

¿Scarlet Witch aparecerá en Avengers: Doomsday?

La escena postcréditos en VisionQuest apunta a que Doctor Doom pretende utilizar los poderes de Wanda para sus propios objetivos; sin embargo, todavía no se confirma si la hechicera será su aliada o si estará bajo su control.

Con Avengers: Doomsday prevista para diciembre de 2026, la reaparición de Elizabeth Olsen prepara un posible conflicto alrededor de la magia de Wanda y el futuro de la familia Maximoff en el UCM.