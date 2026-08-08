Dos décadas después de la muerte de Valentín Elizalde, su familia espera un nuevo peritaje con el fin de esclarecer lo sucedido.

Valentín Elizalde fue asesinado saliendo de un palenque en Reynosa, Tamaulipas, el 25 de noviembre de 2006.

Familia de Valentín Elizalde espera nuevo peritaje a 20 años de su muerte

Francisco Elizalde y Jesús Elizalde, hermanos del Gallo de Oro, revelaron que están en espera de los resultados de un peritaje. Ambos prometieron revelar los resultados a los medios.

“Cuando pasó lo de mi hermano teníamos miedo, no quisimos saber nada, se guardó todo porque era doloroso, esa parte estaba muy vivo y quisimos dejarlo en ese tiempo, pero claro que queremos que la autoridad haga su trabajo” Familia de Valentín Elizalde

Valentín Elizalde (Instagram / Valentín Elizalde)

Francisco Elizalde explica que cuando murió Valentín Elizalde no quisieron saber nada sobre cómo ocurrió el ataque, por temor y porque era doloroso.

Pero, ahora quieren que el caso sea investigado y que las autoridades determinen cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los autores materiales e intelectuales.

“Empezamos a remover y sí hay cosas muy interesantes en el caso”, contó Francisco Elizalde.

Por el momento, la familia quiere mantener en privado los resultados de los peritajes e investigación por la muerte de Valentín Elizalde, pero sí tienen la intención de compartir la información con los medios.

Mamá de Valentín Elizalde fue quien encontró un nuevo peritaje sobre su muerte

Camila Valencia, madre de Valentín Elizalde, encontró un peritaje sobre la muerte de Valentín Elizalde, pues el caso no fue cerrado.

La familia de Valentín Elizalde menciona que solo las hijas del cantante pueden pedir que se reabra el caso y hasta el momento no se han puesto de acuerdo para pedir justicia.

Los motivos del asesinato de Valentín Elizalde no están esclarecidos, mientras que se han difundido diversas versiones.

Una de las más populares indica que miembros de Los Z asesinaron a Valentín Elizalde por cantar una melodía que estaba relacionada con otro cartel.