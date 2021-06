A más de 14 años del asesinato de Valentín Elizalde, sus hijas revelaron a medios que no han recibido la herencia que les corresponde.

Gabriela y Valeria Elizalde, denunciaron que, ni su abuela Camila Valencia ni sus tíos, las han contactado para entregarles el dinero y propiedades que les “tocarían por derecho”.

Ante esta “injusticia”, las dos jóvenes hijas de Valentín Elizalde, ya se asesoran con abogados para iniciar una batalla legal y reclamar su herencia.

“Estaría bien que nos dieran lo que nos pertenece”, piden las hijas de Valentín Elizalde

En entrevista para distintos medios de comunicación, las hijas de Valentín Elizalde expusieron cuál es su situación con respecto a la herencia de su papá.

Según dijeron, ellas nunca han recibido lo que “les pertenece” y, actualmente, solo viven de las regalías del cantante.

“Desde que falleció nuestro padre jamás hemos recibido nada sobre la familia Elizalde que viene siendo pues mis tíos y doña Camila, como quien dice vivimos sobre las regalías”, acusó Gabriela Elizalde , de 20 años.

Por su parte, Valeria Elizalde , de 19 años, también recalcó que ellas no han “recibido ninguna propiedad que por ley les corresponde”.

Luego de la postura negativa de su abuela, Camila Valencia, y su tío, ‘El Gallo’ Elizalde, las hijas han decidido ir a tribunales a ‘reclamar lo suyo’ .

“Estaría bien que nos dieran lo que nos pertenece. Ahorita ya contactamos con un abogado para ir al tribunal, porque ya es hora de que nos den lo que nos pertenece.” Hijas de Valentín Elizalde

Asimismo, las hijas de Valentín Elizalde enviaron un mensaje a su tío para que “detenga la venta de la hacienda”; pues es una propiedad que “no le pertenece a él”.

“Ellas ya recibieron una gran cantidad de dinero”: ‘El Gallo’ Elizalde responde a hijas de Valentín Elizalde

Luego de las fuertes acusaciones en su contra, ‘El Gallo’ Elizalde respondió a las hijas de Valentín Elizalde sobre los reclamos económicos .

Al respecto, el cantante aseguró que ambas jóvenes “ya recibieron una gran cantidad de dinero” en materia de regalías.

Estas, habrían sido un ‘regalo’ de parte de la abuela, Camila Valencia.

“La albacea es la mamá de una de ellas. (...) A quien deben de reclamar es directamente con la albacea, porque recibieron una gran cantidad de dinero en cuestión de regalías que mi madre (Camila Valencia) se las cedió a ellas, porque se merecían eso.” 'El Gallo' Elizalde

Finalmente, ‘El Gallo’ Elizalde aclaró que él no ha vendido ninguna propiedad de su hermano, Valentín Elizalde. “Yo no vendería nada que no es mío”, puntualizó.