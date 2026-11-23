Michelle Marisol Flores Ayala, Fiscal de Investigación de Delitos Sexuales de la Fiscalía de la CDMX, asegura que los abogados de Vadhir Derbez no están acreditados como defensa en la carpeta de investigación que tienen por violación.

La fiscal aseguró que este es uno de los motivos por lo que se está buscando notificar a Vadhir Derbez, además de darle “acceso legítimo” a la carpeta de investigación, declare y brinde pruebas en su defensa.

Fiscalía de CDMX señala que abogados de Vadhir Derbez no están acreditados en su carpeta por violación

Por el caso de una modelo de nacionalidad norteamericana que denunció a Vadhir Derbez por violación cuando trabajó para él en un video musical en Coyoacán en la CDMX, la Fiscalía de la capital habló sobre esto, pese a que no está de acuerdo que se litigue en medios.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Michelle Marisol Flores Ayala explicó que aunque la Fiscalía no quiere la litigación en medios, recurrieron a ello, porque la defensa de Vadhir Derbez está desacreditando por esta vía a la víctima.

“No estamos de acuerdo en que se litigue en medios de comunicación (...) pero ante la desacreditación de la víctima de la defensa [de Vadhir Derbez] es importante que nosotros salgamos a dar información precisa sobre lo que está pasando en el expediente”. Michelle Marisol Flores Ayala, fiscal de la CDMX.

Ante ello, explicó que uno de los principales motivos por lo que se está buscando notificar a Vadhir Derbez es para que conozca la carpeta de investigación, acredite a sus abogados, brinde pruebas en su defensa y en caso de que lo quiera, declare. Descartando que un amparo limite a estas acciones legales.

En más de una ocasión, Michelle Marisol Flores Ayala subrayó que los abogadosGonzález Casanova y Asociados, que representan a Vadhir Derbez, no tienen acreditación como sus representantes en la carpeta de investigación por violación.

Sin embargo, la fiscal de la CDMX sostuvo que no han podido localizar al famoso en ninguno de los domicilios que hacen referencia a él.

“Se ha buscado para darle acceso legítimo a la carpeta, dé datos de prueba, se pronuncie si es que quiere declarar y acuda con sus abogados para que tomen la protesta y se nombren como defensores dentro de nuestra carpeta por violación (...) No, no lo están [acreditados], es una de las razones por las que hemos estado buscando al señor Vadhir Derbez”. Michelle Marisol Flores Ayala, fiscal de la CDMX.

Denuncia de Vadhir Derbez por extorsión en la Fiscalía de CDMX no está completa

Sumado al caso de denuncia por violación a Vadhir Derbez, la fiscal confirmó que sí existe una denuncia por el famoso sobre extorsión, pero aseguró que la carpeta está incompleta.

Subrayando la litigación en medios de comunicación que el hijo de Eugenio Derbez está haciendo, la fiscal explicó que en la denuncia no está toda la información por la que él argumenta extorsión como ha expuesto públicamente.