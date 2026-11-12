Vadhir Derbez no está huyendo de la justicia, reitera su abogado, luego de que la Fiscalía de la CDMX informara que no lo ha podido notificar.

La Fiscalía de la CDMX compartió un comunicado donde reveló que habían tratado de localizar a Vadhir Derbez al menos 7 veces, pero hasta el momento no lo han logrado.

La orden de aprehensión contra Vadhir Derbez estaría suspendida, según su abogado, ya que aseguran que hubo irregularidades en el caso.

Abogado de Vadhir Derbez niega que esté huyendo de la justicia

Ante la afinación de la Fiscalía de la CDMX, Enrique González Casanova, abogado de Vadhir Derbez, aclara que el actor no está huyendo y tampoco está prófugo de la justicia.

Vadhir Derbez continúa bajo investigación y no se le ha vinculado a proceso, por lo que se encuentra en libertad.

Vadhir no está huyendo de absolutamente nadie, como lo dije hay que respetar el proceso, hay que respetar el proceso, hay que respetar el amparo que él tiene. Enrique González Casanova, abogado de Vadhir Derbez

Vadhir Derbez (Agencia México)

La defensa de Vadhir Derbez mencionó que están esperando a la resolución el Tribunal Colegiado de Circuito, ya que el famoso cuenta con un amparo.

Por lo tanto, no tiene una orden de aprehensión vigente, ya que esta fue declarada inconstitucional.

No tiene ni orden de aprehensión, cómo va a estar vinculado a proceso si ni siquiera ha tenido una audiencia inicial en su contra, no se le ha formulado imputación. Abogado de Vadhir Derbez

Enrique González Casanova afirma que Vadhir Derbez no ha tenido una audiencia inicial, por lo que no se le ha formulado una imputación.

Suspendieron la orden de aprehensión contra Vadhir Derbez por inconsistencias

El abogado de Vadhir Derbez asegura que no hay una orden de aprehensión vigente en contra del actor, ya que hay inconsistentes en la denuncia.

Enrique González Casanova mencionó que encontraron diversas irregularidades en la denuncia contra Vadhir Derbez, ya que la carpeta de investigación en su contra se integró en 22 días.

Hay muchas inconsistencias, hay muchas irregularidades y porque se declaró inconstitucional. Abogado de Vadhir Derbez

Por otro lado, el abogado de Vadhir Derbez asegura que no tienen información de una segunda denuncia en contra del actor.

Vadhir Derbez estaría tranquilo y confiado a pesar de las denuncias en su contra, ya que defiende su inocencia.