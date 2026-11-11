La cancelación definitiva del concierto de Alejandra Guzmán en Veracruz ha generado un fuerte conflicto financiero entre la artista y el empresario Bernardo Barrios.

Mientras el equipo de la cantante señaló que ella pretendía ofrecer el show sin percibir honorarios, el organizador desmintió esta versión al afirmar que ya había cubierto el pago total desde septiembre.

Aquella fecha se gestionó a través de un equipo con el que ya no trabajo. Aun así, quise hacerme cargo personalmente, porque mi compromiso es con ustedes. De mi parte estuvo todo: la voluntad, la fecha, mi banda y mi equipo listos, y la disposición de poner de lo mío para que esto se hiciera. Lamentablemente, eso no fue suficiente. Me duele no estar con ustedes este 14 de noviembre, pero Veracruz y yo tenemos una noche pendiente. Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán cancela concierto en Veracruz (@laguzmanmx / Instagram )

Ante la anulación definitiva del evento, el empresario exige la devolución íntegra del dinero para poder iniciar con el reembolso de las entradas al público afectado.

Alejandra Guzmán cancela de manera definitiva su concierto en Veracruz

La cancelación definitiva del concierto de Alejandra Guzmán en Veracruz —programado para el 14 de noviembre de 2026— se debe a un severo desacuerdo financiero y logístico entre la cantante y la empresa promotora local.

A través de un comunicado oficial, Alejandra Guzmán afirmó que la decisión se tomó porque el promotor local no cubrió los gastos de producción y logística que le correspondían.

Para saldar la fecha del 19 de septiembre, Guzmán aseguró que se ofreció a realizar el show sin cobrar honorarios y absorbiendo de su bolsillo los gastos de viáticos, hospedaje y transporte de su banda.

Explicó que la contratación original fue hecha por una agencia de representación con la que ya no trabaja, y que aunque intentó resolverlo de manera personal con el promotor, no lograron llegar a un acuerdo.

Alejandra Guzmán (Alejandra Guzmán / Facebook)

Este concierto se organizó con el fin de reponer la presentación previa del 19 de septiembre de 2026 en el mismo recinto.

En esa ocasión, el espectáculo tuvo que interrumpirse abruptamente debido a que la cantante sufrió una luxación de cadera en el escenario y requirió traslado de urgencia a un hospital.

Exigen a Alejandra Guzmán devolver el dinero pagado tras cancelación de concierto en Veracruz

El empresario promotor Bernardo Barrios (en representación de los organizadores locales y la boletera B One Tickets) ofreció una postura en respuesta al comunicado de Alejandra Guzmán.

Desmintió que la cantante fuera a presentarse de forma gratuita o sin cobrar honorarios, afirmando que la fecha ya se le había liquidado a ella desde el 19 de septiembre.

Yo leí ayer en ese comunicado mencionan que Alejandra se iba a presentar en Veracruz sin cobrar un peso, no, ya estaba cobrado y pagado desde el 19 de septiembre. Bernardo Barrios

Detalló que con el equipo original de Guzmán se había pactado cómo dividir los costos.

En todo momento estuvimos con su equipo original, con el que hicimos el trato para la contratación. Llegamos a un acuerdo de que ellos pagaban sus viáticos para la nueva fecha, sus transportes, pagaban la producción general que es el rider, el equipo de iluminación, audio y todo lo que conlleva y pagaban el recinto, el veniu. Nosotros acordamos pagar todo el montaje, todo el mobiliario, equipo de seguridad y nuevamente ambulancias, protección civil, permisos, etc. Bernardo Barrios

Sin embargo, al cambiar de oficina de representación, su nuevo equipo desconoció lo acordado e intentó imponer nuevas condiciones.

Asimismo, admitió que el evento enfrentaba pérdidas económicas debido a que no vendió la cantidad de entradas proyectada.

En el inter hay un cambio dentro de la oficina de la señora Alejandra Guzmán, ellos nos hicieron nuevas propuestas completamente fuera del acuerdo que ya teníamos. Este evento no vendió lo que esperábamos, entonces ya habíamos sufrido una pérdida importante, sin embargo, con todo y esa pérdida nos pusimos de acuerdo con tal de que esto saliera adelante. Bernardo Barrios

Declaró que la boletera y la promotora no tienen los fondos de la taquilla porque le fueron entregados a la cantante, por lo que exigió que Guzmán devuelva el dinero pagado para poder iniciar el proceso de reembolso al público.