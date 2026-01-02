El compositor Memo Méndez Guiú de 70 años de edad, externó su admiración hacia lo que Sasha Sokol logró con el caso legal contra Luis de Llano al denunciarlo en 2022.

El que Sasha Sokol de 55 años de edad, lograra que los delitos en materia de abuso sexual no prescribieran, además de que alzó la voz contra su abusador llevó a Memo Méndez Guiú a reconocer que “fue algo muy importante”.

Memo Méndez Guiú celebra el logro de Sasha Sokol sobre Luis de Llano

El creador del concepto Timbiriche, Memo Méndez Guiú, habló sobre la modificación legal que Sasha Sokol logró al denunciar a Luis de Llano por abuso sexual y daño moral.

En 2025, Sasha Sokol compartió que ganó el juicio civil contra el productor logrando así que su delito sexual no prescribiera, además de que obtuvo una reparación del año.

Ante ello, Memo Méndez Guiú compartió a De Primera Mano su sentir hacia el logro que la cantante obtuvo al hacer que los delitos, como los de ella, no prescribieran.

Sasha Sokol (@sashasokolova / Instagram)

Fue así que Guiú calificó esto como “algo muy importante” aludiendo a la importancia de que aunque transcurran años del delito, las víctimas puedan seguir denunciando cuando se sientan preparadas.

“Fue algo muy difícil, muy importante. Este trascendente de esta resolución de alguna manera es muy importante para todas las mujeres que tal vez se encuentren en situaciones por su inmadurez y que en algún otro momento de su vida puede ser considerado un error”. Memo Méndez Guiú, compositor.

Por otra parte, aseguró que es cercano a Sasha Sokol y que tiene una gran estima hacia su persona, “la quiero mucho, es mi amiga”.

Memo Méndez Guiú y Sasha Sokol solo convivían en estudios de grabación

Memo Méndez Guiú externó su sentir hacia la victoria que Sasha Sokol logró con su denuncia a Luis de Llano, y es que desde el inicio del proceso legal él negó saber algo sobre la relación.

El compositor aseguró que no tenía conocimiento sobre lo que pasaba en el interior de Timbiriche, señalando que él únicamente convivía con Sasha Sokol en los estudios de grabación.

Sin embargo, cuando Memo Méndez Guiú se enteró de la denuncia de Sasha Sokol, externó su apoyo a la cantante en el proceso legal.