Lupita Villalobos -de 35 años de edad- se casó con Juan Luis en Toledo, España, evento que fue captado en videos para YouTube.

Aunque Lupita Villalobos y Juan Luis no se casaron por la iglesia —la influencer tiene una boda religiosa anterior— los discursos sí estuvieron presentes.

Lupita Villalobos dedicó romántico mensaje a Juan Luis en su boda; está en YouTube

Lupita Villalobos escribió un largo y romántico mensaje para Juan Luis -de 48 años de edad- durante la ceremonia simbólica de su boda.

Más de una vez, Lupita Villalobos tuvo que aclararse la garganta y secarse las lágrimas de la emoción.

La influencer habló del amor profundo que le tiene a su hoy esposo, quien pese a la diferencia de edades, le ha dado la paz que ella siempre buscó.

“Juan Luis, hoy, frente a quienes amamos, te elijo nuevamente y para siempre”, inició el mensaje de la pareja.

Más adelante, Lupita Villalobos hizo un recuento de sus cosas favoritas de Juan Luis y por qué sigue tan enamorada de él como el primer día.

“Elijo despertar todos los días con un beso tuyo, de esos que parecen magia porque los das en silencio para no despertarme. (…) conviertes en tuyos. Te elijo a ti, Juan Luis, porque no solo eres mi amor, también eres mi calma cuando yo soy la tempestad. Eres mi lugar seguro cuando me siento perdida y mi refugio cuando quiero salir corriendo”. Lupita Villalobos

Además, Lupita Villalobos le agradeció a Juan Luis haber cambiado su vida de soltero por aceptarla a ella con todo y mascotas .

“Que de vivir solo, cambiaste toda tu vida para vivir con nosotros 6”, dijo la enamorada youtuber el día de su boda.

Lo que más hizo llorar a los invitados, fueron los agradecimientos de Lupita Villalobos para Juan Luis, a quien reconoció como su mejor porrista.

“Cuando se me ocurre un nuevo proyecto, tu pones el primer ladrillo, y ni se diga de la seriedad que le das a mis dinámicas. (…) Y siempre te involucras en todo lo que viene de mi y de mi mente; todo eso me tiene muy enamorada, camarada”. Lupita Villalobos

Finalmente, Lupita Villalobos le hizo una lista de promesas a su esposo Juan Luis, que cumplirá por el resto de su vida juntos.

“Por mi parte, Juan, prometo seguir escondiéndome en las puertas y paredes de la casa para asustarte y sacarte una sonrisa. Prometo seguir probando todo lo que se te ocurra cocinar aunque me parezca feo y extraño. Prometo seguir dándote abrazos largos justamente cuando estas súper ocupada, y caminar agarrada de tu espalda como garrapata mientras tu haces tus cosas. Prometo que voy a seguir sacándote a bailar en la cocina y para siempre seguiré explorando tu ombligo. Prometo caminar a tu lado en los momentos de alegría y también en las pruebas, apoyarte en tus sueños y recordarte siempre cuánto te admiro y te quiero”. Lupita Villalobos

El discurso completo de Lupita Villalobos a Juan Luis en su boda

Aquí te dejamos el discurso completo que Lupita Villalobos le dedicó a Juan Luis al casarse, y que ha hecho llorar a más de uno.

“Juan Luis, hoy, frente a quienes amamos, te elijo nuevamente y para siempre. Elijo despertar todos los días con un beso tuyo, de esos que parecen magia porque los das en silencio para no despertarme. ¿Te digo algo? Siempre me doy cuenta, solo que me hago la dormida y sé que tu lo sabes, lo hago para dormir un poquito más. Elijo compartir contigo mis sueños, porque he sido testigo de cómo mis propios sueños los conviertes en tuyos. Te elijo a ti, Juan Luis, porque no solo eres mi amor, también eres mi calma cuando yo soy la tempestad. Eres mi lugar seguro cuando me siento perdida y mi refugio cuando quiero salir corriendo. Y es que cómo no seguir eligiéndote cada día de mi vida, si todo me gusta de ti. Me gusta tu risa después de que dices un dicho español que no entiendo pero, sobre todo, ese corazón tan noble que eligió amarme a mi y a 5 mascotas. Que de vivir solo, cambiaste toda tu vida para vivir con nosotros 6. Y mira quién diría que hasta rituales de despedida haces para despedirte de alguno de ellos. ¿Cómo no elegirte a ti, Juan, si cuando mis pies tienen frío los caliento en tus piernas y hasta los arropas más aunque a ti te de frío? O cuando se me ocurre un nuevo proyecto, tu pones el primer ladrillo, y ni se diga de la seriedad que le das a mis dinámicas. Como cuando te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Que te quitaran para toda la vida pan, o que te quitaran tomate? Se que es muy complicado y muy duro como español contestarme eso, pero te involucras tanto que lograste hacerlo. Y siempre te involucras en todo lo que viene de mi y de mi mente, todo eso me tiene muy enamorada, camarada. Por mi parte, Juan, prometo seguir escondiéndome en las puertas y paredes de la casa para asustarte y sacarte una sonrisa. Prometo seguir probando todo lo que se te ocurra cocinar aunque me parezca feo y extraño. Prometo seguir dándote abrazos largos justamente cuando estas súper ocupada, y caminar agarrada de tu espalda como garrapata mientras tu haces tus cosas. Prometo que voy a seguir sacándote a bailar en la cocina y para siempre seguiré explirando tu ombligo. Prometo caminar a tu lado en los momentos de alegría y también en las pruebas, apoyarte en tus sueños y recordarte siempre cuánto te admiro y te quiero. Porque cuando muchos me llamaban loca, tu ya estabas abrazando y defendiendo mi locura. Gracias por ser mi compañero, mi refugio y mi mejor amigo. Hoy confirmo que no hay nadie con quien quisiera compartir este viaje llamado vida, más que contigo.” Lupita Villalobos

¿Por qué Lupita Villalobos y Juan Luis no se casaron por la iglesia?

La boda de Lupita Villalobos y Juan Luis tuvo tantos videos en YouTube y redes sociales, que las preguntas acerca del evento no se hicieron esperar.

Una de las más repetidas fue por qué la pareja no se casó por la iglesia, y es que UnTalFredo fue quien llevó la ceremonia.

Además de que Juan Luis no es católico —según fans de la influencer— Lupita Villalobos no podía tener otra boda religiosa.

Pues ya tuvo una unión por la iglesia en el pasado y su divorcio sólo se firmó por la vía legal en México.

Según UnTalFredo, amigo, caballero de honor y wedding planner de Lupita Villalobos, el matrimonio civil se llevó antes en México .

Ya que, gracias a que Juan Luis es mexicano por residencia, el trámite era más sencillo.

Tras la ceremonia simbólica, la pareja ahora validará su matrimonio bajo las leyes españolas.