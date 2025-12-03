En redes sociales está circulando una lista que está causando revuelo por ser del aclamado director Quentin Tarantino.
En ella, el cineasta detrás de Bastardos sin Gloria y Kill Bill expuso cuáles son, a su criterio, las mejores películas del siglo XXI y sorprendió al colocar a Toy Story 3 en segundo lugar.
Toy Story 3 es de las mejores películas del siglo, asegura Quentin Tarantino
La lista de Quentin Tarantino incluye películas de todo tipo: comedia, drama, romance, acción y terror.
La animación no podía quedar de lado y Toy Story 3 fue elegida por el director como una de las mejores de su género y de este siglo.
Toy Story 3 es la tercera película de la saga de juguetes más queridos de Disney Pixar; fue lanzada en 2010 y en su momento rompió récords de taquilla.
Actualmente, la película es una de las mejores calificadas de su casa productora con un 98% de aprobación en Rotten Tomatoes por parte de la crítica y 90% entre la audiencia.
Lista completa de las 20 mejores películas del siglo XXI según Quentin Tarantino
A continuación la lista completa de Quentin Tarantino que ha generado debate entre los amantes del cine:
- Black Hawk Down (Ridley Scott)
- Toy Story 3 (Lee Unkrich)
- Lost in Translation (Sofia Coppola)
- Dunkirk (Christopher Nolan)
- There Will Be Blood (Paul Thomas Anderson)
- Zodiac (David Fincher)
- Unstoppable (Tony Scott)
- Mad Max: Fury Road (George Miller)
- Shaun of the Dead (Edgar Wright)
- Midnight in Paris (Woody Allen)
- Battle Royale (Kinji Fukasaku)
- Big Bad Wolves (Aharon Keshales and Navot Papushado)
- Jackass: The Movie (Jeff Tremaine)
- School of Rock (Richard Linklater)
- The Passion of the Christ (Mel Gibson)
- The Devil’s Rejects (Rob Zombie)
- Chocolate (Prachya Pinkaew)
- Moneyball (Bennett Miller)
- Cabin Fever (Eli Roth)
- West Side Story (Steven Spielberg)