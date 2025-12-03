En redes sociales está circulando una lista que está causando revuelo por ser del aclamado director Quentin Tarantino.

En ella, el cineasta detrás de Bastardos sin Gloria y Kill Bill expuso cuáles son, a su criterio, las mejores películas del siglo XXI y sorprendió al colocar a Toy Story 3 en segundo lugar.

Toy Story 3 es de las mejores películas del siglo, asegura Quentin Tarantino

La lista de Quentin Tarantino incluye películas de todo tipo: comedia, drama, romance, acción y terror.

La animación no podía quedar de lado y Toy Story 3 fue elegida por el director como una de las mejores de su género y de este siglo.

Andy en Toy Story 3 (Disney / Pixar )

Toy Story 3 es la tercera película de la saga de juguetes más queridos de Disney Pixar; fue lanzada en 2010 y en su momento rompió récords de taquilla.

Actualmente, la película es una de las mejores calificadas de su casa productora con un 98% de aprobación en Rotten Tomatoes por parte de la crítica y 90% entre la audiencia.

Lista completa de las 20 mejores películas del siglo XXI según Quentin Tarantino

A continuación la lista completa de Quentin Tarantino que ha generado debate entre los amantes del cine:

Black Hawk Down (Ridley Scott) Toy Story 3 (Lee Unkrich) Lost in Translation (Sofia Coppola) Dunkirk (Christopher Nolan) There Will Be Blood (Paul Thomas Anderson) Zodiac (David Fincher) Unstoppable (Tony Scott) Mad Max: Fury Road (George Miller) Shaun of the Dead (Edgar Wright) Midnight in Paris (Woody Allen) Battle Royale (Kinji Fukasaku) Big Bad Wolves (Aharon Keshales and Navot Papushado) Jackass: The Movie (Jeff Tremaine) School of Rock (Richard Linklater) The Passion of the Christ (Mel Gibson) The Devil’s Rejects (Rob Zombie) Chocolate (Prachya Pinkaew) Moneyball (Bennett Miller) Cabin Fever (Eli Roth) West Side Story (Steven Spielberg)