El 30 de noviembre se estrenó el corto ‘La venganza de Yuki’, el capítulo perdido de Kill Bill a 22 años del estreno de ‘Kill Bill: volumen I".

Yuki es uno de los personajes de la primera parte de Kill Bill y protagonista del corto inédito de Quentin Tarantino, de 62 años de edad.

‘La venganza de Yuki’: de esto trata el corto de Quentin Tarantino y Fortnite

El corto ‘La venganza de Yuki’, el corto perdido de Kill Bill, dura 9:49 minutos y se estrenó en Fortnite a la 13:00 de la tarde en México.

La protagonista de ‘La venganza de Yiki’ es Beatrix Kiddo, conocida también como ‘La novia’, la protagonista de Kill Bill, interpretada por Uma Thurman.

Yuki es la hermana gemela de Gogo Yubari, la guardaespaldas de O-Ren Ishuu, una de las enemigas de Beatriz Kiddo.

Tras la muerte de Gogo Yubari, Yuki decidió buscar a Bearix Kiddo para asesinarla, luego de que matara a Gogo Yubari.

El corto inicia con un plano de Yuki, quien recibe la ubicación de Beatrix Kiddo y viaja a Los Ángeles para asesinarla.

La trama de ‘La venganza de Yuki’ se desarrolla después de la muerte de Vernita Green, otra de las enemigas de Beatrix Kiddo.

Estrenan el capítulo perdido de La Venganza de Yuki (Fornite )

‘La venganza de Yuki’ era parte de las películas de Kill Bill

‘La venganza de Yuki’ es una creación original de Quentin Tarantino y el cual no pudo desarrollar en la película porque duraba demasiado.

Además, el corto tenía demasiados elementos que podían sorprende a los espectadores.

Uma Thurman prestó su voz para el corto de ‘La venganza de Yuki’ y acudió a la presentación junto a Quentin Tarantino.

El capítulo perdido de ‘La venganza de Yuki’ fue desarrollado por Unreal Engine de Epic Games.

Los fans de Fortnite y Kill Bill podrán disfrutar del corto en cines de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá con el reestreno de Kill Bill: la venganza, volumen I.