Durante el último adiós a Eduardo Manzano, familiares, amigos y comediantes se despidieron del “Polivoz”, quién murió el pasado 4 de diciembre.

Eduardo Manzano es recordado por su papel de Gordolfo Gelatino en Los Polivoces, así como don Arnoldo López en Una familia de diez.

Así fue el último adiós a Eduardo Manzano con familiares, amigos y comediantes

Este sábado 6 de diciembre se llevó a cabo una misa de cuerpo presente en honor a Eduardo Manzano, comediante que deja un gran legado en la cultura popular.

Amigos, familiares y comediantes se reunieron en una reconocida funeraria de la Colonia Juárez para darle el último adiós a Eduardo Manzano.

Durante la misa -que comenzó después de las 11 de la mañana- familiares y comediantes le dedicaron unas emotivas palabras.

El padre José de Jesús fue el encargado de ofrecer la misa donde no cesaron las muestras de cariño a Eduardo Manzano.

Jorge Ortiz de Pinedo, con quien Eduardo Manzano trabajó los últimos 15 años, recordó cómo el comediante iluminaba cualquier lugar con su sentido del humor.

“Lalo un maestro de cómo hacernos reír, de cómo hacernos gozar…cuándo llegaba al foro, el foro no teníamos que prender la luz para que estuviera iluminado, entonces espero que sea muy feliz allá dónde va, y que haga muy feliz al señor y a los ángeles, gracias Lalito, tu familia de diez”

Tras la misa, se confirmó que los restos de Eduardo Manzano serán cremados.

Eduardo Manzano y Jorge Ortiz de Pinedo. (Saúl López/Cuartoscuro / Saúl López)

Lalo Manzano, hijo de Eduardo Manzano, revela en último adiós cómo quería ser recordado el Polivoz

Al finalizar la misa, Lalo Manzano le dedicó unas palabras a su papá y no dudo en agradecerle lo que en vida lograron compartir.

Visiblemente afectado, Lalo Manzano recordó una entrevista en la que cuestionaron a su papá sobre cómo deseaba ser recordado.

“En alguna ocasión a mi padre le preguntaron cómo le gustaría ser recordado, hay que difícil…qué respuesta tan más certera dio y tan reveladora…él respondió que él quisiera ser recordado como una persona con el talento proveído por Dios, para poder así llegar al corazón de las personas y tocarlas con alegría y con gozo, ser un instrumento de Dios para aliviar a las personas” Lalo Manzano

Lalo Manzano señaló que Eduardo Manzano respondió que quería ser recordado como la persona que pudo llegar al corazón de las personas y tocarlas con alegría y talento.

“Quería ser recordado como un instrumento de Dios para llegar a las personas y así tocar sus corazones desde su gozo. Él ahorita donde está satisfecho por eso que logró y creo que estamos en agradecimiento porque la vida se lo permitió” Lalo Manzano

Además, destacó que su papá veía su talento como un instrumento de Dios para aliviar a las personas.

Al borde de las lágrimas, Lalo Manzano dirigió su mirada al cielo para hablar con su papá y lo felicitó, pues considera que Eduardo Manzano logró su cometido en esta vida al hacer reír a millones de personas sin importar su generación.

“Papito hermoso, donde quiera que te encuentres lo lograste papacito, llegaste a tocar muchos y llenar de gozo a las personas…qué mejor manera de no olvidarlo y de hacerlo presente y que siga entre nosotros, gracias” Lalo Manzano

En entrevista con varios medios de comunicación, Lalo Manzano compartió que Eduardo Manzano murió a causa de un paro respiratorio mientras dormía.

“Es la ley de la vida. No fue nada caótico, fue un paro respiratorio. La muerte del rey: se fue dormido en un hospital, resguardado por médicos” Lalo Manzano

Pese al dolor, Lalo Manzano señaló que su papá se encuentra satisfecho de que la vida le permitió ser un instrumento de Dios para llegar a las personas.