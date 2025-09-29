Te decimos quién es Daniel Curtis Lee, el actor de Manual de supervivencia escolar de Ned que anunció ayudará a Tylor Chase, quien vive en situación de calle.

Uno de los actores infantiles más recordados de los años 2000 es Daniel Curtis Lee.

¿Quién es Daniel Curtis Lee?

Daniel Roger Curtis Lee, conocido popularmente como Daniel Curtis Lee es una actor y rapero estadounidense.

Cabe señalar que Daniel Curtis Lee es conocido por su actuación por dar vida al personaje de Cookie en el Manual de supervivencia escolar de Ned.

Daniel Curtis Lee, actor del Manual de supervivencia escolar de Ned (@daniel_curtis_lee / Instagram)

¿Cuántos años tiene Daniel Curtis Lee?

En la actualidad, Daniel Curtis Lee tiene 34 años de edad. Nació el 17 de mayo de 1991 en Jackson, Misisipi, Estados Unidos.

¿Quién es la esposa de Daniel Curtis Lee?

Pese a ser una figura pública, se desconoce si Daniel Curtis Lee tiene esposa.

Daniel Curtis Lee, actor del Manual de supervivencia escolar de Ned (@daniel_curtis_lee / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Daniel Curtis Lee?

Por su fecha de nacimiento, Daniel Curtis Lee es del signo zodiacal Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Daniel Curtis Lee?

El actor Daniel Curtis Lee no tiene hijos.

Daniel Curtis Lee, actor de Nickelodeon (@daniel_curtis_lee / Instagram)

¿Qué estudió Daniel Curtis Lee?

Se sabe que Daniel Curtis Lee estudió Lingüística en la Universidad Estatal de California en Long Beach.

Daniel Curtis Lee, actor del Manual de supervivencia escolar de Ned (@daniel_curtis_lee / Instagram)

¿En qué ha trabajado Daniel Curtis Lee?

Daniel Curtis Lee comenzó su carrera desde muy pequeño. A los 10 años incursionó en producciones de teatro.

Su llegada al cine fue en 2001 con las películas Friday Next After y The Rising Place.

No obstante, su papel más importante llegaría en 2004 con el Manual de supervivencia escolar de Ned, serie en la que dio vida a Simon Nelson Cook “Cookie”.

La series y películas en las que ha participado Daniel Curtis Lee son:

Friday Next After (2001)

The Rising Place (2001)

Manual de supervivencia escolar de Ned (2004)

Quiet as Kept (2007)

Zeke y Luther (2009)

¡Buena suerte, Charlie! (2011)

Glee (2012)

Evening Installation (2019)

Involuntary (2022)

Payment Received (2023)

Bart Bagalzby and the Garbage Genie (2025)

En su faceta de rapero, Daniel Curtis Lee ha producido varios temas como una versión de U Can´t Touch This que tuvo bastante popularidad en Radio Disney.

Además de que lanzó el álbu, Warming e interpretó la canción We Are The Dream Team para la cinta Bring it On: Fight to the Finish.

Daniel Curtis Lee, actor del Manual de supervivencia escolar de Ned (Nickelodeon)

Daniel Curtis Lee, actor del Manual de supervivencia escolar de Ned, ayudará a Tylor Chase tras revelarse que vive situación de calle

Luego de darse a conocer que Tylor Chase vive en situación de calle, Daniel Curtis Lee aseguró que lo ayudará.

En redes sociales, Daniel Curtis Lee señaló que apoyará a Tylor Chase después de que regrese de México.

Los fans del Manual de supervivencia escolar de Ned también han mostrado que buscan ayudar a Tylor Chase.

Unas usuarias de TikTok compartieron que le llevaron ropa, comida y hasta le dieron un baño al actor .