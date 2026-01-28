La Patrulla Espiritual de Tijuana busca intervenir en el caso de Tylor Chase, ex actor infantil de Nickelodeon que enfrenta una dura situación de calle en California.

“Ya nos contactamos con la mamá, porque me contactó su amigo. El chiste es que se le va dar la ayuda a esa persona.” Jesús Ignacio Osuna Torres 'Chiquilín', líder de la Patrulla Espiritual

Tras contactar a su madre, el grupo cristiano asegura que planea ofrecerle un tratamiento gratuito de rehabilitación en México, en medio de la polémica por sus diagnósticos y adicciones.

Líder de la Patrulla Espiritual quiere internar a Tylor Chase en una clínica de rehabilitación

El líder de la Patrulla Espiritual, Jesús Ignacio Osuna Torres, mejor conocido como ‘Chiquilín’, habló en el podcast del youtuber Gusgri, en donde se tocó el tema del ex actor infantil Tylor Chase de El Manual de Supervivencia de Ned, asegurando que está haciendo todo lo posible por ayudarlo; incluso estar en contacto con su mamá.

Y es que de acuerdo con Osuna Torres, su única intención con Tylor Chase es “alivianarlo, quiero dejarle caer todos los poderes de la clínica, todo el equipo profesional clínico que tengo, para que mire el modelo de tratamiento que tenemos”.

Pues reveló que en las clínicas de la Patrulla Espiritual hay muchos pacientes estadounidenses; no obstante, aseguró que es difícil que una familia de Estados Unidos pueda mandar a su hijo a Tijuana.

“Estamos en contacto con la mamá del de Nickelodeon, ese quiero que sea el parteaguas para que vea mucha gente de Estados Unidos, porque esa persona Tylor Chase, tiene muchos seguidores por su programa y quiero alivianarlo, quiero dejarle caer todos los poderes de la clínica.” Jesús Ignacio Osuna Torres 'Chiquilín', líder de la Patrulla Espiritual

Cabe recordar que desde finales de 2025, Tylor Chase ha protagonizado videos virales en redes sociales en donde se difunde su situación de calle en Riverside, California; posteriormente se dieron a conocer sus diagnósticos de depresión severa, trastorno bipolar y adicciones.

Su excompañero del Manual de Supervivencia de Ned, Daniel Curtis Lee, intentó ayudarlo pero falló tras incidentes de destrucción en el motel en donde lo había alojado por unas noches, volviendo Chase a las calles y a las adicciones.

Es por eso que la Patrulla Espiritual contactó a la familia de Tylor Chase tras publicaciones en redes y planea llevarlo a Tijuana, México para un tratamiento gratuito de rehabilitación.