Tom Holland dará un giro inesperado en su carrera al pasar de Spider-Man a interpretar al actor y bailarín Fred Astaire en una cinta biográfica.

“Para mí, lo que amo de mi trabajo son los desafíos. Tenemos a Fred Astaire como lo siguiente, eso es lo que estamos planeando hacer. Y en cuanto termine estas giras, voy a volver de lleno al estudio de baile.” Tom Holland

Durante una entrevista con Good Morging America, Holland reveló cuál es su próximo proyecto, el cual se centrará en uno de los íconos más importantes del Hollywood en las décadas de 1930 y 1940.

La nueva película de Tom Holland será la biopic de Fred Astaire

Aunque Tom Holland vive un verano importante tras el estreno de La Odisea y el próximo lanzamiento de Spider-Man: Brand New Day, el actor ya prepara su siguiente producción.

Tom Holland (Instagram @tomholland2013)

La cinta biográfica de Fred Astaire lleva desde 2021 desarrollo; no obstante, Roby Smith Astaire, viuda del actor, emitió una carta asegurando que su marido dejó establecido que no quería ser retratado en el cine.

Sin embargo, todo parece indicar que el proyecto llegaría pronto, ya que Holland ha iniciado con los primeros ensayos.

Los cuales han generado emoción y terror a Tom Holland, quien asegura que tiene “muchísimo trabajo por hacer para intentar estar a la altura de Fred.”

El mismo actor de Spider-Man ha confesado que su intención es no usar dobles y hacer las escenas de baile en una sola toma como Fred Astaire lo hubiese realizado.

Por el momento, se sabe que la biopic de Fred Astaire será dirigida por Paul King, director de Paddington y Wonka.

El guion está a cargo de Steven Levenson, mientras que la productora es Amy Pascal.

Fred Astaire fue un icónico bailarín, cantante y actor estadounidense, conocido por ser la pareja en pantalla de Ginger Rogers con quien estelarizó 10 musicales.

Con una carrera de más de siete décadas, Astaire impactó el cine musical al exigir que los número de baile se filmara en una sola toma y con el cuerpo completo de los bailarines.