Florinda Meza afirmó que todo lo que se cuenta en la serie ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’ es “mentira”.

Con el fin de “revertir el daño tan grande” que, según dijo, le hizo la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza le otorgó una entrevista al programa De Primera Mano.

Florinda Meza: “Todo lo que aparece en esa serie es mentira”

“Todo lo que aparece en esa serie es mentira, todo es falso”, sostuvo Florinda Meza, 76 años de edad, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

La actriz aseguró que ella no se “metió” en el matrimonio de Roberto Gómez Bolaños , pero confirmó que aceptó iniciar su relación cuando él seguía casado con Graciela Fernández.

Fue así como la actriz comenzó a mencionar las inconsistencias de la serie, por ejemplo, que cuando Roberto Gómez Bolaños “llegó a su vida”, sus hijos ya no eran niños, como se afirma en la serie.

¿Es mentira que, como se señaló en ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’, ¿su relación inició cuando estaban de viaje por Chile?

Florinda Meza mencionó que eso es verdad, pero consideró que “la gente no debe hablar si no está en los zapatos de la persona”.

Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza (Agencia México)

¿Qué dijo Florinda Meza sobre la declaración que hizo, llamando “defectos” a los hijos de Roberto Gómez Bolaños?

Respecto a la polémica declaración que hizo en una entrevista de 2004, en la que se refirió a los hijos de Chespirito como sus “siete grandes defectos”, Florinda Meza se justificó.

Primero, afirmó que la entrevista, que se viralizó en redes sociales.

“Está descontextualizada, eso es manipulación, no es periodismo y mucho menos diversión”, sostuvo. Florinda Meza

Luego, intentó justificarse, adjudicando la polémica declaración a su juventud:

“Cuando eres joven a veces contestas con toda sinceridad porque nunca imaginas que 30, 40 o 50 años después van a destrozar tu vida con aquello y eso es ruín y es ilegal, es un hecho ilícito” Florinda Meza

Florinda Meza afirma que no se “metió” en el matrimonio de Roberto Gómez Bolaños, pero acepta que su romance inició cuando él seguía casado.

La actriz reconoció que ‘Chespirito’ fue claro con ella cuando iniciaron su relación: “Roberto me lo dijo claramente, no me va a dar el divorcio Graciela, no me puedo divorciar ahora”.

“Pero yo lo acepté, lo acepté aún sabiendo que tampoco podría tener hijos, lo acepté porque lo amaba, fue el amor de mi vida, es el hombre que más he amado en el mundo” Florinda Meza

Aunque la entrevista buscaba reivindicar a Florinda Meza, la reacción de las redes sociales no fue tan positiva como hubiera deseado la actriz.