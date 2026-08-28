A poco de revelarse que Tini Stoessel solicitó una auditoria para estar al tanto de su patrimonio, el cual manejó su padre a lo largo de 15 años, salen a la luz intimidades de la familia.

Yanina Latorre, quien es cercana a Tini Stoessel, a través del programa El Observador, confirmó que Alejandro Stoessel manejaba en su totalidad el dinero de la cantante, de 29 años.

Sin embargo, niega que el productor televisivo haya solicitado al banco restringirle la tarjeta de crédito.

“Yo no vi límite. Lo de los 5 mil dólares de límite en la tarjeta... yo creo que le ponían 5 mil en efectivo en una cuenta para que usara y se le acababa rápido” Yanina Latorre

De lo que sí está segura es que cada vez que usaba la tarjeta de crédito, a los padres de la cantante les sonaba una alarma . Esto les permitía iniciar un seguimiento; se enteraban de sus compras y sabían qué lugares frecuentaba.

“Yo eso lo vi y estuve presente, que a mí cuando lo vi me horrorizó” Yanina Latorre

Tini Stoessel (@tinistoessel / Instagram)

“Tini Stoessel nunca tenía dinero”, afirma Yanina Latorre

Pese a que Tini Stoessel es una artista famosa, exitosa e influyente en Argentina, no derrochaba dinero, ya que “no tenía”.

De acuerdo con la periodista argentina, se enteró por allegados que Tini Stoessel comía en restaurantes porque la invitaban sus amigos e incluso los dueños.

Lucía cosas caras porque se las regalaban; no obstante, cuando necesitaba trasladarse por temas personales, no tenía para pagar el Uber.

“A mí me han contado que Tini cuando sale con los amigos no tiene para pagar el Uber o la comida porque no la habilitan. Como es Tini, todo se lo regalan o la invitan” Yanina Latorre

Tini Stoessel quería comprar una casa, pero su padre se lo prohibió

Yanina Latorre recordó otro capítulo con el que evidenció el control de Alejandro Stoessel, de 68 años, sobre Tini Stoessel.

A poco de iniciar un romance con Rodrigo De Paul, de 32 años, Tini Stoessel decidió irse a vivir a Madrid, por lo que quiso comprar una casa, la cual adquiría junto con el futbolista.

Aquel anhelo llegó a su fin porque su padre se opuso argumentando que en el futuro habría problemas con la Secretaría de Hacienda de Argentina.