¡Increíble! Tim Marks, músico de Taylor Swift, se perdió la boda por creer que la invitación era una broma.

Así lo reveló Jennifer Escue, quien compartió en redes sociales la anécdota explicando que su esposo recibió un mensaje de texto con la invitación de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce el pasado 3 de julio.

“...recibió un mensaje de texto avisándole que estaba invitado a la boda, inmediatamente pensó que se trataba de una estafa.” Jennifer Escue

Sin embargo, Tim Marks decidió no hacer caso al mensaje al considerarlo una estafa de pishing para robar su información personal.

Tim Marks se perdió la boda Taylor Swift por creer que la invitación era una broma

Mediante una historia en Instagram, Jennfier Escue contó cómo su marido Tim Marks se perdió la boda Taylor Swift.

De acuerdo con su testimonio, como a su marido Tim Marks le preocupa “tanto la ciberseguridad” borró el mensaje y no dijo nada al respecto a su pareja.

No obstante, la invitación era real aunque lamentablemente cuando se dieron cuenta la boda ya había terminado.

Tim Marks colaboró como bajista de Taylor Swift en los primeros álbumes de la cantante y pese a que ya no trabaja con ella, fue considerado para asistir al evento, pero las cosas no salieron bien.

Curiosamente, el caso de Tim Marks no fue un hecho aislado, ya que también se reportó una situación similar con el productor irlandés Garret “Jacknife” Lee.

De igual manera, Garre Lee creyó que la invitación al evento más comentado del 2026 era solo spam, por lo que decidió ignorarlo.

La cantante Maren Morris pasó por lo mismo al dudar sobre la autenticidad de la invitación que mandó Taylor Swift para su boda mediante mensajes de texto.