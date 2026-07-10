Un artista neoyorquino encontró la forma de facturar con la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, evento que tuvo lugar el pasado 3 de julio de 2026 en el Madison Square Garden en Nueva York.
Justin Gignac, el artista independiente creador de NYC Garbage y Wants For Sale, al darse cuenta que la gente paga grandes cantidades por objetos de sus ídolos, decidió acercarse al recinto deportivo donde Taylor Swift y Travis Kelce se prometieron cuidarse, respetarse y amarse por el resto de sus vidas.
Al ver colillas de cigarros, botellas de agua y más cosas que habrían tirado los invitados, incluso la pareja durante la ceremonia y la celebración, decidió recogerlas e iniciar un negocio que le dejó jugosas ganancias.
Fans pagan por la basura de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce
Gignac, de 45 años de edad, vendió la basura de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, ambos de 36 años de edad.
De acuerdo con distintos medios como Quién, los artículos inservibles se agotaron en 24 horas y fueron puestos a la venta en el sitio New York City Garbage.
La basura vendida fue:
- Tapas de botellas de agua
- Botellas de agua
- Tapas de latas de refresco
- Dulces Ring Pop
- Cinta de precaución utilizada por la policía
- Popotes
- Cubiertos
- Colillas de cigarros
- Un solo AirPod
@newyorkcitygarbage There's garbage on the floor after the party. Collected from the edge of a love story outside Madison Square Garden, as close to Taylor & Travis' big day as you could've gotten without an invite. This is the debut of Pocket Garbage, so you can carry a piece of the greatest day of your... I mean, their lives, wherever you go. #taylorswift #tayvis #taylorswiftwedding #taylorswifttraviskelce ♬ Welcome To New York (Taylor's Version) - Taylor Swift
Aunque no hay forma de comprobar que toda la basura efectivamente se recolectó en la boda de la cantante y el jugador de futbol americano, el costo de los artículos, que se vendían por separado, fue de 25 dólares, $347 pesos mexicanos.
Al respecto, el artista neoyorquino se dijo satisfecho con su negocio:
“Está atrayendo a muchos ‘Swifties’ que solo quieren una pieza tangencial de la boda”, subrayó.Justin Gignac. Artista independiente
Hasta el momento se desconoce cuánto dinero generó a costa del famoso matrimonio.