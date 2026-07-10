Un artista neoyorquino encontró la forma de facturar con la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, evento que tuvo lugar el pasado 3 de julio de 2026 en el Madison Square Garden en Nueva York.

Justin Gignac, el artista independiente creador de NYC Garbage y Wants For Sale, al darse cuenta que la gente paga grandes cantidades por objetos de sus ídolos, decidió acercarse al recinto deportivo donde Taylor Swift y Travis Kelce se prometieron cuidarse, respetarse y amarse por el resto de sus vidas.

Al ver colillas de cigarros, botellas de agua y más cosas que habrían tirado los invitados, incluso la pareja durante la ceremonia y la celebración, decidió recogerlas e iniciar un negocio que le dejó jugosas ganancias.

Fans pagan por la basura de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Gignac, de 45 años de edad, vendió la basura de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, ambos de 36 años de edad.

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De acuerdo con distintos medios como Quién, los artículos inservibles se agotaron en 24 horas y fueron puestos a la venta en el sitio New York City Garbage.

La basura vendida fue:

Tapas de botellas de agua

Botellas de agua

Tapas de latas de refresco

Dulces Ring Pop

Cinta de precaución utilizada por la policía

Popotes

Cubiertos

Colillas de cigarros

Un solo AirPod

Aunque no hay forma de comprobar que toda la basura efectivamente se recolectó en la boda de la cantante y el jugador de futbol americano, el costo de los artículos, que se vendían por separado, fue de 25 dólares, $347 pesos mexicanos.

Al respecto, el artista neoyorquino se dijo satisfecho con su negocio:

“Está atrayendo a muchos ‘Swifties’ que solo quieren una pieza tangencial de la boda”, subrayó. Justin Gignac. Artista independiente

Hasta el momento se desconoce cuánto dinero generó a costa del famoso matrimonio.