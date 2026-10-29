A 15 días del internamiento de Laura Bozzo de 75 años de edad, en el Hospital General de México, la conductora dejó el área de terapia intensiva.

Sin embargo, el diagnóstico médico de Laura Bozzo “sigue siendo reservado”, con tratamiento para sepsis, neumonía necrotizante y derrame pleural.

Laura Bozzo deja terapia intensiva, pero su diagnostico aún es reservado

La peruana Laura Bozzo continúa hospitalizada y está en recuperación en el Hospital General de México en la colonia Doctores de la Alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX, con evolución favorable, aunque aún permanece delicada de salud.

En un reporte dado por Elizabeth Curiel, jefa de información de Venga La Alegría, confirmó que Laura Bozzo salió de terapia intensiva el martes 27 de octubre luego de varios estudios que le realizaron. Actualmente, se encuentra en el área de geriatría.

Curiel explicó que aunque ya le fueron retirados algunos medicamentos y que su traslado a geriatría se inclina hacia la evolución, su diagnóstico sigue siendo reservado por la delicadeza que conlleva.

Entre otros detalles, informó que si bien Laura Bozzo fue extubada “aún necesita de una ventilación” para respirar. Además de que tiene “puntas [de oxígeno] de alto flujo”, pero con saturación buena “casi normal”.

La información de Venga La Alegría también detalló que Laura Bozzo está siendo tratada con medicamentos para sepsis, neumonía necrotizante y derrame pleural.

De entre los detalles que se conocen sobre la salud de la peruana, es que se encontraba en Acapulco cuando fue operada de emergencia. Sin embargo, no se sabe de qué fue la operación.

Aunque el estado de salud de Laura Bozzo alertó, con un post en sus redes sociales reapareció para desmentir su muerte y asegurar se estaba recuperando.