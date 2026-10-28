Alejandra de la Fuente, hija de Laura Bozzo, desmiente la muerte de la conductora que fue difundida por Alfredo Adame en Instagram.

Ante la circulación de información falsa sobre el supuesto fallecimiento de la presentadora Laura Bozzo, desmentimos categóricamente dicha información. Alejandra de la Fuente, hija de Laura Bozzo

Durante la mañana del 28 de octubre, Alfredo Adame compartió una publicación en Instagram donde lamentaba la muerte de Laura Bozzo, pero la conductora sigue viva y hospitalizada en la CDMX.

Hija de Laura Bozzo desmiente noticia difundida por Alfredo Adame

La imagen difundida por Alfredo Adame era una foto de Laura Bozzo con el mensaje: “Descanse en paz. Hoy se apaga la voz de una mujer única, fuerte, valiente y auténtica”.

Minutos después, Alfredo Adame borró su publicación y compartió que esta información era falsa y Laura Bozzo no había muerto.

Alejandra de la Fuente, hija de Laura Bozzo, compartió un comunicado en Instagram para desmentir la muerte de la conductora.

Hija de Laura Bozzo desmiente su muerte (Instagram/@missale_xo)

Laura Bozzo continúa internada en el Hospital General de México en la CDMX y su familia reveló hace unos días que estaba estable, pero no han mencionado más detalles.

Hacemos un llamado al público y los medios de comunicación a actuar con responsabilidad, evitar la difusión de rumores y verificar la información antes de compartirla. Alejandra de la Fuente, hija de Laura Bozzo

La hija de Laura Bozzo no dio más detalles sobre la salud de la conductora, pero desmintió la información difundida por Alfredo Adame y pidió al público —así como los medios— que verifiquen la información antes de difundirla.

Alfredo Adame se burla tras difundir muerte de Laura Bozzo

Tras ser desmentido por la hija de Laura Bozzo, Alfredo Adame compartió el comunicado de Alejandra de la Fuente en Instagram y aprovechó su error para burlarse.

Alfredo Adame compartió una historia en Instagram con la frase: “De última hora. No la dejaron entrar y la regresaron”, refiriéndose a la supuesta muerte de Laura Bozzo.