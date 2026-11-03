Victoria de la Fuente es la hija mayor de Laura Bozzo y del abogado Mario de la Fuente; es empresaria y estratega de marca.

Además, es dueña de una empresa enfocada en la moda; estudió Administración de Empresas y Derecho, así como Ciencias Políticas.

¿Quién es Victoria de la Fuente? La hija mayor de Laura Bozzo

Victoria de la Fuente Bozzo es la hija mayor de Laura Bozzo y empresaria, originaria de Lima, Perú.

La hija de Laura Bozzo fundó Stadium, una empresa dedicada al estudio de desarrollo estratégico para mejorar el diseño y negocios.

Victoria de la Fuente, hija de Laura Bozzo (Instagram/@victoriadela_fuente)

¿Qué edad tiene Victoria de la Fuente?

Victoria de la Fuente nació el 21 de septiembre de 1988; actualmente tiene 38 años de edad.

¿Quié es el esposo de Victoria de la Fuente?

Victoria de la Fuente está casada con Adam Ayers.

¿Qué signo zodiacal es Victoria de la Fuente?

Victoria de la Fuente es Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Victoria de la Fuente?

Victoria de la Fuente tiene dos hijos, uno de ellos se llama Atlas Ayers.

Victoria de la Fuente con su esposo, Adam Ayers (Instagram/@victoriadela_fuente)

¿Qué estudió Victoria de la Fuente?

Victoria de la fuente estudió Administración de Empresas en la Universidad La Sorbona en París.

También estudió Derecho y Ciencias Políticas, carreras que finalizó con doctorado.

¿En qué trabajado Victoria de la Fuente?

Victoria de la Fuente es empresaria y fundadora de Stadium, una empresa dedicada al estudio de desarrollo estratégico para mejorar la imagen.