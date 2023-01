Por más que ambos papás estén presentes, en algunas ocasiones son ellas quienes cargan con tener que ser ‘perfectas’, eso le pasó a Paola Rojas.

La conductora de Netas Divinas, compartió que cuando llegaba a faltar a casa -y no por irse de fiesta- sus hijos se la cobraban, como si hubiera hecho algo malo.

Paola Rojas -de 46 años de edad- hizo saber qué eso no pasaba cuando su exesposo, Zague, no veía a sus hijos por dos semanas o volvía de un viaje.

Paola Rojas ya no está en ‘Al Aire con Paola’, pero sigue conduciendo Netas Divinas, espacio donde se sinceró al hablar de la maternidad.

La conductora dijo que aunque Zague, su expareja, siempre ha sido un padre presente, nota que sus hijos la castigan cuando se ausenta y con su papá hasta lo festejan.

Explicó que -cuando estaban juntos-, Zague se podía ir por viaje de trabajo dos semanas y sus hijos lo recibían “como un rockstar”, pero no pasaba lo mismo cuando ella se ausentaba.

Platicó que una ocasión tomó un trabajo que implicaba no pasar una noche en su casa y cuando volvió notó que sus hijos le cobraron el no haber llegado por irse a trabajar.

“Yo me iba una noche, llegaba al día siguiente, me trataban… como que te la cobran”.

Asimismo, señaló que pese a que sus hijos estaban acostumbrados a que sus dos padres tuvieran presencia, solo a ella le cobraban alejarse.

“A papá no se la cobran y a mamá sí”.

Paola Rojas se sinceró sobre cómo ha sido su maternidad con esos estereotipos de ‘la madre siempre tiene que estar’, pero sus seguidoras le hicieron saber que no solo le pasa a ella.

La conductora contó que es como si sus hijos la castigaran, siendo que su papá también era figura presente, pero a él lo recibían de una manera muy diferente.

Sin embargo, en los comentarios del video que se compartió en TikTok, hubieron muchas mamás mexicanas que le aseguraron “no solo a ti te pasa”.

Incluso, explicaron que es como si los hijos expresaran que a su papá sí lo extrañaron, pero a la mamá no le hacen caso, como si no hubiera hecho falta.

“Muy cierto. Me ha pasado y hacen sentir que no les hiciste falta, no te extrañaron, re [te] reciben como equis”.

Usuaria de TikTok.