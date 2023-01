La periodista Paola Rojas confesó que dejar su noticiero matutino, que condujo por cerca de seis años, le quitó seguridad y autoestima: “se convirtió en mi armadura”.

Fue el viernes 6 de diciembre cuando Paola Rojas, de 46 años, condujo la última edición del noticiero Al aire, que fue sustituído por otro informativo encabezado por el periodista Genaro Lozano.

Luego de ello, Paola Rojas se dejó ver en redes sociales, disfrutando del tiempo libre que hacía mucho no tenía, viajando tanto al interior del país, como a Estados Unidos.

Aunque las imagenes mostraban a una Paola Rojas feliz, la realidad es que la periodista estaba enfrentando una de las etapas más complicadas de su vida, según lo confesó en su programa ‘Netas Divinas’.

Y es que, Paola Rojas dijo que el noticiero Al Aire se volvió en su vida algo más que un trabajo: “Les confieso que uno de los aspectos que me hizo tan difícil el poder soltar y dejar el programa fue que mucha de mi seguridad la deposité ahí”.

Paola Rojas destacó que el noticiero la ayudó a superar una de las etapas más difíciles de su vida, que habría ocurrido en 2018, con la filtración del video íntimo de su esposo Luis Roberto Alves ‘Zague’, en 2018.

El videoescándalo convirtió a Paola Rojas en blanco de ataques y burlas, para luego provocar su divorcio. Ante ello, la periodista dijo que el noticiero le permitió sostenerse de algo para seguir adelante con su vida:

“Ese programa me dio contención en una etapa muy difícil de mi vida, fue lo que me dio el caminito para [seguir adelante], pero entonces no me había dado cuenta de que se convirtió como en un un exoesqueleto …, como en esta protección, en esta armadura”

Paola Rojas.