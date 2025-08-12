Vaya sorpresa que recibieron las swifties luego de que Taylor Swift -de 35 años de edad- confirmara su participación en New Heights de su novio Travis Kelce.

Taylor Swift anunció la sorpresa con un pequeño adelanto del podcast que se estrenará próximamente en YouTube.

Horario en México para escuchar a Taylor Swift en New Heights de Travis Kelce en YouTube

Taylor Swift es la invitada sorpresa de Travis Kelce -de 35 años de edad- y su hermano Jason Kelce, para el podcast New Heights en YouTube.

El nuevo episodio de New Heights con Taylor Swift estará disponible en YouTube el miércoles 13 de agosto a las 5 de la tarde de México.

Que, de hecho, es el número favorito de la cantante y estrella pop.

Taylor Swift y Travis Kelce compartieron un adelanto de lo que veremos en el nuevo episodio de New Heights.

“¡Taylor está a punto de hacer un maldito podcast!”, anunció el adelanto con un dulce video de Taylor Swift y Travis Kelce.

Donde Taylor Swift le dice a Travis Kelce que le gusta el color azul de su sudadera.

A lo que Travis Kelce responde con dulzura: “Lo sé, es el color de tus ojos, cariño. Por eso combinamos tan bien”.

“Estamos a punto de hacer un podcast increíble”, responde Taylor Swift entre risas.

Desde muy temprano, los fans de Taylor Swift estaban especulando que la cantante iba a aparecer en el podcast de Travis Kelce.

Esto después de que la cuenta de New Heights en X anunciara un invitado especial, colocando una silueta misteriosa.

Taylor Swift en New Heights de Travis Kelce en Youtube (Especial / Especial)

¿Taylor Swift anunciara nueva música en New Heights de Travis Kelce?

Taylor Swift ha emocionado a sus fans al adelantar su próxima era en color naranja.

La cantante compartió en su cuenta oficial de Instagram un total de 12 fotos con atuendos naranjas en el escenario de su Eras Tour.

“Pensando en cuando dijo ‘Nos vemos en la próxima era...”, dijo Taylor Nation en Instagram.

Los fans tuvieron la certeza inmediata de que el podcast New Heights sería la plataforma en la que Taylor Swift anunciaría su próximo 12º álbum de estudio.

La página oficial de Taylor Swift (TaylorSwift.com) se actualizó para mostrar una cuenta regresiva para el martes 12 de agosto sobre un fondo naranja brillante.