Sydney Sweeney y su vida amorosa vuelven a acaparar titulares pues se ha revelado que estaría saliendo con un polémico productor musical.

De acuerdo con la revista Star, Scooter Braun, el ex manager de Justin Bieber, que tuvo problemas con Taylor Swift, sería el afortunado.

La publicación asegura que Sydney Sweeney, de 27 años, y el conocido magnate musical, de 44 años, son novios y que ya no se esconden, al menos de sus allegados.

Sydney Sweeney en la Met Gala 2025 (Jamie McCarthy / Getty Images / Jamie McCarthy / Getty Images)

Scooter Braun habría revelado su romance con Sydney Sweeney a sus allegados, pidiéndoles discreción

En junio, Sydney Sweeney y Scooter Braun fueron vistos juntos por primera vez en Venecia, después de la boda de Jeff Bezos, lo que despertó la curiosidad de los fans.

Un video en TikTok dio cuenta de ese encuentro, en el que Sydney Sweeney llevaba un vestido floral y Scooter Braun usaba gafas oscuras.

Aunque se veía que estaban disfrutando de su tiempo juntos, en ese momento su cita no dio más de qué hablar, hasta ahora.

Y es que, según una fuente consultada por la revista Star, Scooter Braun decidió revelarle a sus seres más cercanos que está saliendo con Sydney Sweeney.

Sin embargo, les ha pedido que mantengan su noviazgo en secreto por el momento.

Scooter Braun (@scooterbraun / Instagram)

Sydney Sweeney y u historial amoroso desde la ruptura de su compromiso con Jonathan Davino

La vida amorosa de la actriz Sydney Sweeney ha sido motivo de interés desde hace tiempo para la prensa y sus fans.

En mayo pasado, tras una relación de casi 7 años y un anunciado compromiso matrimonial, Sydney Sweeney dio a conocer su ruptura con el empresario Jonathan Davino, de 42 años.

Luego de ello comenzaron a difundirse rumores sobre un posible romance con el actor Glen Powell, de 36 años y su coprotragonista en la película “Con todos menos contigo”.

Hasta Sydney Sweeney ve La Ley y el Orden en versión pirata y una foto la exhibe ( @sydney_sweeney)

Pese a la felicidad de sus fans, Sydney Sweeney desmintió todo en Saturday Night Live, comentando que todo era, “obviamente falso”.

La actriz también ha sido vinculada con otros famosos, incluyendo a Orlando Bloom y a Tom Brady. Pero Scooter Braun parece ser el elegido de la famosa, al menos de momento.