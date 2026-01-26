Sydney Sweeney -de 28 años de edad- subió al letrero de Hollywood en Los Ángeles para colgar lencería y enfrentaría cargos por vandalismo.

El portal TMZ compartió un video donde presuntamente se observa a Sydney Sweeney colocando brasieres en la letra H del icónico letrero.

Sydney Sweeney tendría problemas legales por vandalizar el letrero de Hollywood

En el video se observa a Sydney Sweeney junto a un equipo de producción, subiendo al letrero y colocando brasieres en dos de las letras del letrero.

Los hechos habría ocurrido durante la noche; este suceso forma parte de la campaña publicitaria de la nueva línea de lencería de Sydney Sweeney y de la cual Jeff Bezos es inversionista.

Sydney Sweeney ha sido señalada en redes sociales de vandalizar y allanar el icónico letrero de Hollywood.

Sin embargo, la actriz y su equipo sí tendría permiso para grabar en el lugar, pero no para escalarlo o colocar objetos sobre las letras.

TMZ tuvo acceso a una correo electrónico de la Cámara de Comercio de Hollywood, donde especificaban a la productora del comercial de Sydney Sweeney que no podían grabar el cartel o utilizar imágenes del mismo sin su autorización.

Sydney Sweeney (Sydney Sweeney Instagram @sydney_sweeney)

Sydney Sweeney no será arrestada por colocar brasieres en las letras de Hollywood

Hasta el momento, autoridades de California no han emitido una orden de detención contra Sydney Sweeney, ya que no lo amerita.

Sydney Sweeney podría ser multada o citada para llegar a un acuerdo con FilmLA, quienes manejan el uso del letrero.

Pero, si se descubre que Sydney Sweeney o su equipo provocaron daños al letrero, la actriz sí podría tener problemas legales graves.

Tampoco se ha comprobado la veracidad del video, pues podría tratarse de un clip elaborado con inteligencia artificial.

Hasta el momento, Sydney Sweeney no se ha pronunciado por el video que ya circula en redes sociales.