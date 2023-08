Seguramente haz escuchado el nombre de Scooter Braun, sobre todo si eres fan de Justin Bieber, y es que el cantante canadiense fue descubierto por el gestor de talentos que en su momento fue uno de los más cotizados dentro de la industria musical.

Scooter Braun no solo presentó al mundo a Justin Bieber, de actualmente 29 años de edad, también le sacó brillo a otros diamantes como Ariana Grande, Demi Lovato y Kanye West.

No obstante, bien dicen por ahí que “todo llega a su fin” por lo que éstas relaciones concluyeron y Scooter Braun ahora es el tipo que se aferra a mantenerse dentro del negocio en una era donde muchos dicen tener lo necesario para sobresalir.

Scooter Braun junto a Justin Bieber (@scooter braun / Instagram)

¿Quién es Scooter Braun?

Scott Samuel Braun es el nombre real del productor discográfico nacido en Nueva York un 18 de junio de 1981.

Descubrió su facilidad de reclutar gente en 2012, año en que fue contratado para organizar un after party que reuniría a los raperos Ludacris y Eminem, de 45 y 50 años de edad respectivamente. Evento que lo acercó al productor Jermaine Dupri, director de So So Def Records.

Por su facilidad de promocionar eventos a los 19 años se le ofreció un puesto de marketing en So So Def Records y un años después se convirtió director ejecutivo de marketing, esto lo animó a iniciar su propio negocio de promoción de fiestas.

El joven visionario se arriesgó más y poco después inició su negocio de marketing, sello discográfico y representación de artistas. Su primer representado fue Ludacris y posteriormente se unió Justin Bieber, a quien descubrió cuando éste tenía 12 años.

Scooter Braun, fundador de SB Projects

Convencido de ser el nuevo rey Midas, en 2007 fundó la empresa discográfica SB Projects, la cual cuenta con acuerdos con otras firmas de composición de canciones entre las que se encuentra Schoolboy Records, SB Management, Sheba Publishing y Universal Music Group.

Razón por la que fichó a Ariana Grande de 30 años, más tarde a Usher de 44 años, Kanye West de 46 años, Demi Lovato de 31 años e incluso trabajó con Taylor Swift, de 33 años.

Con ésta última terminó mal debido a que no quiso cederle los derechos de las canciones de los seis álbumes que ésta grabó y que ahora vuelve e regrabar.

Debido a su buen ojo y sus buenas elecciones se unió al productor cinematográfico David Maisel, fundador de Marvel Studios para producir franquicias de películas de cómics en formato de acción real y animadas.

Y en 2013 fue incluido en la lista Time 100 de la revista Time como una de “las personas más influyentes del mundo”. Asimismo ha sido reconocido por sus acciones filantróficas.

Para mantener su buena posición ha invertido en grandes firmas como Uber, Spotify, Casper, Grab y Lyft.