Katseye protagoniza increíble comercial de GAP en YouTube que sus fans creen le dio clase a Sydney Sweeney

La girlband Katseye causa sensación tras protagoniza increíble comercial de GAP en YouTube.

Comercial de GAP en YouTube por parte de Katseye que se ha ganado los aplausos de todos y por lo que sus fans creen le dio clase a Sydney Sweeney.

Este es el increíble comercial de GAP en YouTube protagonizado por Katseye

La marca estadounidense de ropa GAP ha lanzado increíble comercial en YouTube protagonizado por una de las girlband del momentos Katseye y que ya causa sensación; aquí te dejamos el video para que lo disfrutes:

Dicho increíble comercial de GAP en YouTube protagonizado por Katseye forma parte del lanzamiento de la marca de ropa para su campaña de otoño de 2025 llamada “Better in Denim”.

Este increíble comercial de GAP en YouTube protagonizado por Katseye se caracteriza por elementos del baile que hace resaltar a la marca en un ambiente musical con uno de los icónicos himnos de principios de la década de 2000 “Milkshake” de Kelis de 45 años.

Sin embargo, no solo eso hacen único al increíble comercial de GAP en YouTube protagonizado por Katseye, pues su diversidad lo hace notar aún más.

Causando revuelo, tras el penoso comercial de la actriz Sydney Sweeney para American Eagle.

Sydney Sweeney está siendo cancelada por su campaña con American Eagle ( Business Wire / AFP)

Fans aseguran que Katseye le dio clase a Sydney Sweeney tras protagonizar increíble comercial de GAP en YouTube

Luego del increíble comercial de GAP en YouTube protagonizado por Katseye los fans creen que la girlband le dio clase a Sydney Sweeney.

Pues luego de las críticas a Sydney Sweeney por su comercial para American Eagle, mismo que fue acusando de eugenesia y promover el racismo.

Ahora parece que el marketing de GAP junto a Katseye no solo le dio clase a la actriz, sino a la marca de la competencia.

Esto con su increíble comercial de GAP protagonizado por Katseye en el que sin duda además de los elementos de la moda, la diversidad es una constante bajo un ambiente de comunión.

Pues no solo Katseye resalta al ser una banda multiracial, sino, también el ambiente junto a los bailarines que las acompañan de la manera más natural y sin pretender nada.

Lo que ha hecho que los fans aseguren que esto es una lección para Sydney Sweeney y para American Eagle,

Así como basta también resaltar el lema con el que GAP presenta su campaña protagonizada por Katseye: “tu individualidad. Tu autoexpresión. Tu estilo. Poderoso por sí solo. Aún mejor en conjunto”.