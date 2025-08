El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró que Sydney Sweeney sea republicana y aunque dijo que previamente no lo sabía, resultó emocionado al saber la afiliación política de la actriz que está en medio de la polémica por una campaña racista de American Eagle.

El anuncio de American Eagle es considerado racista o incluso como de supremacismo blanco al hacer un juego de palabras entre jeans y genes .

La actriz Sydney Sweeney es la estrella del comercial de ropa de mezclilla de American Eagle en el que señala “mis jeans son azules”, frase que tendría un doble sentido por la pronunciación de “jeans” y “genes”.

El anuncio no solo se estaría refiriendo a que sus jenas son azules sino que sus genes también lo son, en referencia a sus ojos. En otro momento dice “Sydney Sweeney tiene grandiosos genes”.

El presidente Donald Trump fue cuestionado respecto a la filtración de que sea republicana y sobre qué opina de dicha actriz.

“¿Está registrada como republicana? Ahora me encanta su anuncio... ¿Sydney Sweeny? Te sorprendería saber cuánta gente es republicana. Eso no lo sabía, pero me alegra que me lo dijeras. Si Sydney Sweeny está registrada como republicana me parece que su anuncio es fantástico”

Donald Trump. Presidente de Estados Unidos