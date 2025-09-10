Ricardo Pérez -de 30 años de edad- explotó con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Pues de acuerdo con Ricardo Pérez solo le preguntan “chismes” a Susana Zabaleta -de 60 años de edad-.

Así explotó Ricardo Pérez con la prensa

En el Aeropuerto de la Ciudad de México, Ricardo Pérez se enojó con la prensa porque solo le preguntan “chismes” a Susana Zabaleta y de la vida de otros artistas.

De acuerdo con Ricardo Pérez, si le preguntaran a su novia sobre sus proyectos, no tendrían problema con detenerse a platicar.

Ricardo Pérez y Susana Zabaleta. (YouTube/@YordiRosado / Tomada de video)

“Vienen a buscar un chisme, no le van a preguntar ‘¿cuál es la siguiente ciudad en la que se va a presentar?’, no le van a preguntar ‘¿cómo le ha ido?’” Ricardo Pérez

Ante la insistencia de la prensa, Susana Zabaleta se limitó a apresurar su paso, dejando que Ricardo Pérez hiciera las declaraciones pertinentes.

Finalmente, la pareja siguió su camino sin dar más comentarios sobre los rumores y polémicas que los rodean, especialmente el video viral de Susana Zabaleta viendo mal a Ángela Aguilar -de 21 años de edad-.

¿Sobre qué chisme le preguntaron a Susana Zabaleta?

A pesar de que Ricardo Pérez no permitió que le preguntaran “chismes” a Susana Zabaleta, la soprano ya habló sobre el su video viral en redes sociales.

Y de acuerdo con Susana Zabaleta, “no es cierto” que haya mal mirado a Ángela Aguilar mientras cantaba para los 100 líderes mexicanos.

Además, la famosa señaló que l amenta la manera en como Ángela Aguilar y su esposo eran tratados, ya que “son dos grandes artistas que no supieron hacer las cosas bien”.

En este sentido, Susana Zabaleta destacó que ambos cantantes de música regional mexicana eran “muy chiquitos”.

Esta declaración de la actriz tuvo lugar momentos antes de que Ricardo Pérez explotara con la prensa, pues debido a su insistencia en los detalles, provocaron que la artista se tropezara.

Por su parte, la famosa no hizo más comentarios sobre ls declaraciones de su pareja.