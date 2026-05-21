Te contamos a qué hora termina el concierto de Diego Torres en el Teatro Metropólitan. Aquí el horario del 21 de mayo.

Diego Torres regresa al Teatro Metropólitan de la CDMX para presentar su más reciente producción discográfica.

Horario del concierto de Diego Torres en el Teatro Metropólitan

El horario para el concierto de Diego Torres en el Teatro Metropólitan este jueves 21 de mayo, quedó así:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Diego Torres, cantante (Diego Torres / Facebook)

Con más de tres décadas de trayectoria, Diego Torres se ha consolidado como un referente de la música latina.

Los temas de Diego Torres fusionan diversos géneros para crear himnos de esperanza y optimismo.

Después de presentarse en la CDMX seguirá con su gira “Mi Norte & Mi Sur Tour” en Guadalajara.

Ruta para llegar al Teatro Metropólitan

Si no sabes cómo llegar al Teatro Metropólitan para el concierto de Diego Torres, acá te lo explicamos.

En transporte público, la forma más rápida es bajarse en la estación Juárez de la Línea 3 del Metro CDMX.

Al salir del Metro CDMX hay que caminar por Balderas hasta llegar a Avenida Independencia, calle en donde está el Teatro Metropólitan.

La dirección del Teatro Metropólitan es: Avenida Independencia 90, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06050, Ciudad de México.