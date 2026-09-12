Si eres fan de Malcolm in the Middle esto te interesa, pues podrás conocer al actor protagonista de la serie de comedia, Frankie Muniz, durante un evento que se llevará a cabo en el estado de Puebla.

Se trata de la Conpue, una convención internacional de entretenimiento y cultura pop en Puebla durante la que habrá cosplay, gaming, ilustración, presentaciones de actores, música e incluso experiencias inmersivas.

Por eso, te contamos sobre la fecha y lugar del evento en el que se presentará Frankie Muniz, así como otros detalles que necesitas saber para ser parte de la primera edición de la Conpue.

Frankie Muniz, actor (@frankiemuniz4)

Fecha y lugar de la presentación de Frankie Muniz en Puebla

A través de un video que se compartió en redes sociales, Frankie Muniz, el actor protagonista de la serie de comedia Malcolm in the Middle, anunció que estará en Puebla debido a que participará en la primera edición de la Conpue.

De la misma forma, en el video el actor que dijo estar emocionado por su visita a Puebla, explicó detalles como la fecha y lugar de la convención en la que participará:

Sábado 28 y domingo 29 de noviembre

Centro Expositor en la ciudad de Puebla

Sobre su participación, Frankie Muniz destacó que durante los dos días de la convención, estará dando fotos y autógrafos, además de experiencias meet & greet y una participación en un panel del evento.

¡El futuro es hoy, ¿oíste viejo? 📺



🌟 FRANKIE MUNIZ 🌟

El inolvidable Malcolm, piloto de NASCAR y ganador en Pirelli GT4 America, llega como invitado estelar de La ConPue.



🎤 Panel especial

📸 Fotografías y Meet & Greet en TicketApp

⚠️ ¡Cupo limitado! pic.twitter.com/qCUB9cq2DY — La ConPue (@LaConPue) September 12, 2026

¿Cuáles son los precios de las actividades con Frankie Muniz en la Conpue?

La entrada general al evento que se realizará en el Centro Expositor es completamente gratuita, sin embargo, actividades especiales como es el caso del Meet & Greet con Frankie Muniz sí tienen un costo.

Al respecto, en la plataforma se indica que autógrafos y selfies con el protagonista de Malcolm in the Middle tienen un precio de mil 200 pesos por día, fotos profesionales mil 400 ya la Fan Experience de 2 mil 800 pesos.

En lo que respecta al proceso de registro que debes llevar a cabo para entrar a la Conpue, tienes que seguir estos pasos para obtener ya sea el boleto para las actividades o solo ingrear al evento general: