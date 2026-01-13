La periodista Shanik Berman de 67 años de edad, se quedó en la habitación del hotel desde donde Liam Payne cayó el 16 de octubre de 2024 y las críticas no faltaron.

El que Shanik Berman mostrara la habitación donde Liam Payne de 31 años de edad, vivió sus últimas horas antes de morir le generó críticas que respondió con humor porque su video fue hecho con “amor y respeto”.

Shanik Berman responde a críticas por su video dedicado a Liam Payne

Shanik Berman argumentó que fue una “causalidad” que al acompañar a su hija Karla Berman a un viaje de trabajo a Argentina en el hotel CasaSur Palermo solo quedara disponible la habitación donde Liam Payne vivió sus últimas horas de vida.

Ante ello, la periodista decidió hacer un video que fue muy criticado en redes sociales, pero mismos comentarios a los que respondió con humor desde su cuenta en TikTok.

Desde memes a los que reaccionó con risas, hasta comentarios sarcásticos donde le pedían “échate un clavado” tras el video de Liam Payne, ella decidió tomarlo con humor.

Y aunque algunos usuarios le aseguraron “ya no sé ni qué decirte” debido a su tenacidad en crear contenido, Shanik Berman compartió que con un “te quiero” puede bastar.

Shanik Berman responde a las críticas por su video a Liam Payne. (Especial)

Por otra parte, la periodista respondió a la viralidad que tomó su contenido sobre Liam Payne asegurando que su video fue hecho con “amor y respeto” señalando que no pidió la habitación por morbo sino que fue mera casualidad.

“Fue una casualidad que me hospedaran ahí y lo hice con amor y respeto”. Shanik Berman, periodista.