A poco más de un año de la muerte de Liam Payne de 31 años de edad, el hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires, Argentina, ha aumentado su fama porque la habitación donde se hospedó está abierta al público.

Pero ¿Cuánto cuesta quedarse en CasaSur Palermo? Este es el precio por una habitación en el hotel donde Liam Payne vivió sus últimas horas de vida.

La periodista Shanik Berman desató polémica tras hospedarse en la habitación 310 en CasaSur Palermo, donde Liam Payne vivió sus últimas horas de vida antes de caer por el balcón.

Pero ¿cuánto cuesta una habitación en el hotel CasaSur Palermo?

Según información obtenida directamente desde la página de CasaSur Palermo, tienen dos tipos de habitaciones con estos precios:

Executive: 3 mil 786 pesos por noche

Suite deluxe: 5 mil 136 pesos por noche

Sin embargo, estos precios no incluyen el 21% de IVA que los residentes de Argentina deben pagar directamente en el hotel.

Por otra parte, para extranjeros mayores de 12 años de edad, deben pagar 17.99 pesos extra por el derecho de Uso Urbano según la Ley 6278.

En ambas habitaciones disponibles en CasaSur Palermo donde Liam Payne vivió sus últimas horas de vida incluyen:

Desayuno buffet

Spa

Gimnasio

Wifi

Habitación en CasaSur Palermo. (casasurpalermo)

Aunque se sabe que Liam Payne se hospedó en este hotel, se desconoce cuál fue el tipo de habitación que adquirió. Sin embargo, se deduce que pudo ser la suite deluxe.

Por otra parte, Shanik Berman dio a conocer que la habitación específica en CasaSur Palermo fue la 310 en el tercer piso que tiene un balcón que da a la zona de la alberca.