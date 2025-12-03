Karla Berman es una emprendedora con fuerte presencia en redes sociales que también es conocida por ser hija de Shanik Berman.

En diciembre de 2025 fue tendencia en redes por las declaraciones que dio sobre cómo deberían ser las oportunidades laborales de los jóvenes.

¿Quién es Karla Berman?

Karla Berman es una conocida emprendedora con más de 15 años de experiencia en el ecosistema digital.

Parte de su trayectoria laboral incluye ser parte del Comité de Inversiones de Dalus Capital y miembro del consejo de Arcos Dorados.

Karla Berman y Shanik Berman (Instagram | @karlitaberman)

¿Cuántos años tiene Karla Berman?

No hay datos certeros que indiquen la edad de Karla Berman.

¿Quién es el esposo de Karla Berman?

Se sabe que Karla Berman se encuentra casada con un hombre de nombre Carlos, información que se sabe gracias a Shanik Berman.

¿Qué signo zodiacal es Karla Berman?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Karla Berman y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Quiénes son los hijos de Karla Berman?

Se sabe que Karla Berman es madre de cinco hijas menores de edad.

¿Qué estudió Karla Berman?

De acuerdo con su perfil de Linkedin, Karla Berman cuenta con estudios en Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana.

Del mismo modo tiene un MBA de la Escuela de Negocios de Harvard.

¿En qué ha trabajado Karla Berman?

Karla Berman también es una reconocida empresaria que, desde el 2023, forma parte del panel de inversionistas del programa Shark Tank México.

Además, ha ocupado puestos de liderazgo en:

Google

SoftBank

CNN

Karla Berman en Shark Tank México (Instagram | @karlitaberman)

Karla Berman es funada en redes por comentarios y pide disculpas

Karla Berman fue invitada a un podcast donde aseguró que los jóvenes deberían pagar para tener su primer empleo.

Según sus palabras, esto debido a que al ser su primer acercamiento al mundo laboral es “poco” lo que pueden aportar a una empresa.

Mientras que son los jóvenes quienes salen ganando por “todo lo que aprenden” en si es su primer trabajo formal.

Hay gente pendeja y varios escalones arriba, Karla Berman: pic.twitter.com/9Ny1YpjNAS — Salazar Trejo (@salazar_trejo) November 30, 2025

Los comentarios no fueron pasados por alto en redes sociales, donde usuarios se fueron en contra de Karla Berman.

Fue tal la funa, que esta última publicó un video pidiendo disculpas por sus “comentarios desatinados”.

En su discurso, Karla Berman aseguró que no fue su intención decir que los jóvenes deberían pagar para que los contraten.

Aclarando, a su vez, que no quiere enviar un mensaje que enaltezca malas condiciones laborales.

Karla Berman se comprometió a pensar mejor en sus palabras la próxima vez que quiera expresar una idea, así como disculparse cuando vuelva a decir algo fuera de lugar.