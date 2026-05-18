Shakira obtuvo la victoria judicial en España luego de que la Audiencia Nacional la absolviera de las acusaciones de fraude fiscal relacionadas con el ejercicio de 2011.

Con esta resolución, la Hacienda española deberá devolverle 55 millones de euros, es decir 1 mil 107 millones 311 mil 700 pesos, cifra que incluye sanciones, impuestos e intereses acumulados.

Shakira es absuelta de fraude fiscal en España; Hacienda deberá devolverle 55 millones de euros

Se ha revelado que Shakira ha sido absuelta de fraude fiscal en España, por lo que Hacienda le devolverá 55 millones de euros.

El tribunal concluyó que las autoridades fiscales no lograron demostrar que Shakira permaneciera más de 183 días en territorio español durante ese año, requisito clave para considerarla residente fiscal en España.

La defensa de la artista argumentó que en 2011 se encontraba realizando una extensa gira internacional y que su actividad económica principal estaba fuera del país europeo.

Shakira celebra fallo tras años de disputa con Hacienda

Tras conocerse la sentencia, Shakira aseguró que “nunca hubo fraude” y criticó el trato que recibió durante más de ocho años de investigaciones fiscales.

“Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio. Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto” Shakira

Además, sus abogados señalaron que el fallo podría convertirse en un precedente para otros contribuyentes que enfrenten procesos similares en España.

Aunque la resolución representa un triunfo para Shakira, el caso no elimina los antecedentes legales que enfrentó por los ejercicios fiscales de 2012 a 2014.

“Aun así, durante casi una década, se me ha tratado como culpable. Se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes” Shakira

Y fue durante ese periodo en el que Shakira aceptó un acuerdo con la Fiscalía española para evitar ir a prisión tras admitir irregularidades tributarias.

No obstante, la Agencia Tributaria todavía puede apelar la nueva sentencia ante el Tribunal Supremo de España.