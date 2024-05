Se acaba de presentar su nueva serie Reliquias Oscuras, la cual contará con la participación de Nicole Curiel, la hija no reconocida de Leonardo García.

Este es el nuevo proyecto de la hija no reconocida de Leonardo García —de 51 años de edad— Nicole Curiel, a quien recientemente vimos en pantalla chica como Clara, personaje de la serie El Maleficio.

Pero, ¿quién es esta actriz cuyo nombre se popularizó por ser la hija no reconocida de Leonardo Garcia? En SDPnoticias te compartimos algunos datos de Nicole Curiel.

El nombre completo de Nicole Curiel es Nicole Castillo Curiel. Ella es una actriz mexicana.

A temprana edad se interesó en la actuación por lo que le externó a su mamá su deseo de convertirse en actriz, por lo que -hasta el momento- esta la apoya sus proyectos y la anima a hacer realidad sus sueños.

Nicole Curiel nació en Ciudad de México el 24 de septiembre de 2001, por lo que actualmente tiene 22 años de edad.

Poco se sabe de la vida personal de Nicole Curiel, por lo que se desconoce si está casada.

Nicole Curiel es del signo Libra.

Poco se sabe de la vida personal de Nicole Curiel por lo que se desconoce si tiene hijos.

Desde pequeña, Nicole Curiel supo que quería ser actriz, por lo que tomó clases de actuación y más tarde ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) para estudiar artes escénicas.

Nicole Curiel debutó en la actuación con algunas participaciones en la serie La Rosa de Guadalupe.

Su buen desempeño atrajo la atención de productores, por lo que grabó algunos capítulos de la serie Como dice el dicho y de la comedia Una familia de diez.

A mediados del 2021 se integró al elenco de la telenovela Si nos dejan, donde se puso los zapatos de la chica mala Nicole del Valle.

En 2022 sumó a su currículum un proyecto que se convertirá en el más destacado de su carrera. Formó parte de la telenovela La herencia.

Y más tarde trabajó con el productor José Alberto Castro -de 60 años de edad- en El Maleficio.

La polémica que aún arrastra Nicole Curiel está relacionada con Leonardo García, quien no la reconoce como su hija tras su relación con Karla Curiel, mamá de la actriz.

Leonardo García se enteró de su existencia cuando Nicole Curiel tenía año y medio de edad, según contó Karla Curiel en 2011.

En aquel momento y hasta la fecha no la reconoce como hija, ya que dice haberse realizado dos pruebas (de saliva y de sangre) que le confirmaron que no existe ningún parentesco.

Al respecto, Nicole Curiel dice estar tan tranquila, ya que desde hace mucho tiempo cerró ese capítulo y no necesita de Leonardo García para formar una carrera.

En un reciente encuentro con la prensa, la actriz dijo haber dejado atrás el tema de su paternidad no reconocida:

“Ya es algo pasado, cerrado. Estoy contenta haciéndome notar por mi misma, nunca voy a necesitar de otra persona, me siento capaz y suficiente. Me apoya mi familia que es lo más importante, hay personas que me apoyan. La vida te va poniendo donde debes estar”

Nicole Curiel