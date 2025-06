El actor Sergio Mayer Mori de 27 años de edad, decidió no volverse a quedar callado y así que decidió exponer que Natália Subtil no lo dejó hablar con su hija Mila por el Día del Padre.

Con una captura de pantalla de Sergio Mayer Mori aparentemente bloqueado por Natália Subtil de 37 años de edad, fue que el actor se dijo cansado de que la mamá de su hija vulnere los derechos de la menor solo porque ellos no tienen buena relación.

Mucho ha dicho Natália Subtil sobre la falta de participación de Sergio Mayer Mori en la crianza y convivencia de su hija Mila, pero ahora que él decidió hablar parece que la actriz decidió limitar la convivencia con la menor.

Luego de que el actor contó en el podcast de Sergio Mayer de 59 años de edad, que Natália Subtil se ha dedicado a atacarlo -y a su familia- aunque él nunca ha dicho nada, parece que decidió no callar más.

Fue a través de historias de Instagram que Sergio Mayer Mori amaneció el 16 de junio dispuesto a exponer que Natália Subtil vulnera los derechos de su hija en común, Mila.

Y es que con una captura de pantalla, el actor y cantante compartió los mensajes que mandó a Natália Subtil por WhatsApp pidiéndole hablar con Mila por el Día del Padre.

Sin embargo, además de que no recibió una respuesta de Natália Subtil, los mensajes aparecen con una palomita lo que se traduciría en que lo bloqueó o que no tenía internet.

Por otra parte, Sergio Mayer Mori estalló señalando que no iba a volver a callar pues ha decidido exponer la clase de“madre” que es Natália Subtil tras 10 años de no decir nada.

Esto debido a que al parecer del actor, Natália Subtil está vulnerando los derechos de Mila al limitarla a tener comunicación con él, su padre.

Asimismo, le dejó claro a Natália Subtil que su hija no debe sufrir las consecuencias de que ellos no tengan buena relación.

“Mila no tiene la culpa de que seas una persona llena de rencor y enojo. Mila tiene derecho a ver y estar con su papá (...) Justicia para Mila que no tiene la culpa de que sus papás no tengan una buena relación. Eso no significa que puedan pasar por encima de ella y sus derechos”.

Sergio Mayer Mori, actor.