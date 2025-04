Sergio Mayer Mori -de 27 años de edad- le reclamó a Natália Subtil por “joder” a su hija en común.

Natália Subtil -de 37 años de edad- ha tachado a Sergio Mayer Mori de ser un padre irresponsable y ausente, pero él sigue negando lo evidente.

A pesar de que Natália Subtil ha tratado de involucrar a Sergio Mayer Mori en la crianza de su hija, él sigue en su papel de víctima.

Por si esto fuera poco, ahora Sergio Mayer Mori acusa a su ex de “joder” a la menor.

Sergio Mayer Mori asistió a un evento y fue cuestionado sobre si ya logró mejorar la relación con la madre de su hija, Mila.

El cantante expresó que la tensión entre ellos continúa y aseguró que Natália Subtil es quien propicia que haya una mala relación.

Sergio Mayer Mori cree que Natalia Subtil le habla mal de él a Mila y asegura que es la víctima en esta situación.

Sin tapujos, Sergio Mayer Mori aseguró que Natália Subtil está “jodiendo” a su hija con sus declaraciones, donde lo expone como deudor alimentario y padre ausente.

Natália Subtil ha exhibido la falta de apoyo económico y emocional en la crianza de su hija, pero Sergio Mayer Mori sigue negando esta situación.

A pesar de esto, Sergio Mayer Mori asegura que su hija siempre contará con su apoyo y compañía.

Sergio Mayer Mori asegura que está enfocado en su hija: “Que sepa que estoy ahí, que Mila sepa que la amo”.

Supuestamente, el cantante no ha querido hablar mal de Natália Subtil por el bien de su hija .

“Y ese ha sido el problema, que he callado y he callado y me preguntan y digo: ‘sí, me encantaría, y no sé qué’, pero no te digo nada de Natalia, no te digo nada de lo que ella hace, nunca he abierto la boca, nunca le faltaba el respeto”

Sergio Mayer Mori