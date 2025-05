Sergio Mayer -de 59 años de edad- opinó en torno al pleito que hay entre su hijo, Sergio Mayer Mori, y Natália Subtil.

Siendo esta última quien lanzó un comunicado señalando a Sergio Mayer Mori -de 27 años de edad- de ser un deudor alimentario.

Sergio Mayer emitió declaraciones por el comunicado de Natália Subtil, quien tachó de misóginos los últimos comentarios de Sergio Mayer Mori.

“El que mi hijo diga que él era menor de edad cuando estuvo con ella y ella estaba casada, no sé en dónde está lo misógino”, respondió Sergio Mayer.

Del mismo modo, Sergio Mayer defendió el derecho de réplica de su hijo , Sergio Mayer Mori.

Aunque también aseguró que Natália Subtil lleva años con el pleito de siempre: “Lo que diga, lo que comunique ya es siempre lo mismo”.

Pese a lo mediático del tema y que Sergio Mayer Mori está directamente implicado, al también actor sólo le interesa el bienestar de su nieta.

En este sentido, Sergio Mayer aseguró que a la menor, Mila Mayer, jamás le va a negar la educación que ya le está pagando.

Pero que a Natália Subtil no tiene la obligación de darle dinero .

Por lo que dijo no entender la parte del comunicado en la que involucra a toda la familia Mayer por no darle apoyo económico.

“Yo no tengo obligación de darle a nadie que no sean mis hijas, quien tiene la obligación de pagar es mi hijo. Y no sé ella qué está esperando, si está esperando eso [que yo pague] está muy equivocada. A mi nieta le pago la escuela, pero a ella no tengo porqué darle nada”.

Sergio Mayer