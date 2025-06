Sergio Mayer Mori, el hijo de Sergio Mayer, rompió el silencio sobre su relación con Natália Subtil admitiendo “yo no quería ser papá”, aunque agradece por su hija.

Por otra parte, Sergio Mayer -de 59 años de edad- contó que le advirtió a Sergio Mayer Mori de Natália Subtil cuando se enteró que salían, acusándola de estupro.

En más de una ocasión se ha comprobado que Sergio Mayer Mori -de 27 años de edad- y su papá, Sergio Mayer, no llevan una relación cercana.

Aunque, el podcast ‘Políticamente imprudente’ los hizo confesar sus sentimientos cuando el cantante recordó el embarazo de Natália Subtil.

Y es que más allá de que Sergio Mayer Mori sacara los ‘trapos sucios’ de Natália Subtil, prefirió confesar sus sentimientos cuando se enteró que estaba embarazada.

Sergio Mayer y Bárbara Mori no bajaban de “vieja” e “interesada” a Natália Subtil desde su embarazo

Sergio Mayer Mori admitió “yo ni quería ser papá” para responder a que Natália Subtil lo acusa de haber vendido a TVNotas la noticia de su embarazo.

“Ella dice que yo vendía esa nota, no bueno, yo ni quería ser papá”.

Asimismo, contó que la noticia del embarazo de Natália Subtil le llegó luego de un mes que salieron y ni siquiera eran novios, pero dijo “nos acostamos varias veces”.

Por otra parte, el hijo de Sergio Mayer contó que aunque le dejó clara su postura a Natália Subtil sobre su embarazo, se negó a que esta se fuera a Brasil a tener a su hija como ella quería.

“Le dije no quiero ser papá, me dijo ‘me voy a Brasil y la tenga allá sola’, y le dije ‘no, no, si soy papá quiero estar ahí’, (...) le dije ‘tengo 17 [años] plis, tenlo con tu esposo, si quieres ser mamá, tenlo con tu esposo’.”

Sergio Mayer Mori, actor.