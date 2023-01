Sergio Andrade está viviendo en el anonimato, por lo que tras las nuevas acusaciones sobre su pasado, es Gloria Trevi quien ha llevado las polémicas.

Pero las acusaciones han llevado a una búsqueda entre las últimas declaraciones de Sergio Andrade -de 64 años de edad-, cuando aún era una figura pública y quería triunfar en la música.

Una entrevista de 2010, realizada por Mael Vallejo y Aníbal Santiago de Chilango, a Sergio Andrade, cita al productor y músico reconociendo su gusto por las adolescentes.

“Me gusta la gente joven. No niñas. Lo he aclarado toda la vida. Si me dices adolescentes, sí, me gustan. Me gusta la esencia femenina, el romanticismo…”.

Sergio Andrade recién salía de la cárcel y lo primero que hizo fue reconocer su gusto por adolescentes

El que Gloria Trevi estuviera en la realización de bioserie, donde sí tocaría el polémico tema con Sergio Andrade, volvió a encender lo vivido en aquel 2000 cuando fueron detenidos en Brasil.

Fue en 2010, tras tres años de haber salido de la cárcel en Chihuahua, que Sergio Andrade buscó su camino por la música, lo que lo llevó a dar declaraciones más allá de este ángulo.

Chilango fue al medio en que el músico reconoció su gusto por las adolescentes, tratando de deslindarse de la pedofilia de la que muchos lo señalaban.

Asimismo, reiteró que las niñas no eran de su agrado; sin embargo, confirmó que sí cuando las “mujeres no eran mayores de edad”, asegurando que solo era una atracción visual.

“Acepto que me gusta la mujer en general y las adolescentes como parte. El gusto estético no está reñido con nada. Si dijera “no me gusta”, qué gran hipocresía, ¿no? puedes decir “La Venus de Milo tenía bonito cuerpo”, pero no por eso la estás manoseando”. Sergio Andrade, productor.

Y aunque Sergio Andrade abusó de víctimas menores de edad, él aseguró en 2010 que no era consciente de que cometía un delito, argumentando que el estupro “es diferente en el (entonces) DF y Chihuahua”.

“No, no era consciente, porque las edades del estupro y otros tecnicismos en los estados son muy diferentes. En el DF hay un tope diferente al de Chihuahua”. Sergio Andrade, productor.

Sergio Andrade admite que se casó con Mary Boquitas y Aline Hernández para ‘consumar’ el matrimonio

Sergio Andrade no solo reconoció su gusto por las adolescentes y aseguró que no sabía que cometía un delito de estupro, dijo que se casó para ‘consumar’ el matrimonio.

Tras tres años de que Sergio Andrade saliera de la cárcel, dijo a Chilango: “nunca estuve con alguien que no quisiera estar conmigo”.

Explicó que cuando su sentimiento de estar con adolescentes era imperioso, optó por casarse para poder ‘consumar’ el matrimonio, como antes se acostumbraba.

“Periodista -dice “niñas no”, pero sí mujeres que no eran mayores de edad... Andrade- Sí, ehhh, en momentos y traté de, ehhh. En los casos en que era sumamente imperiosa mi realización de ese sentimiento, esteeee, me casé como Dios manda”. Sergio Andrade, productor.

Sergio Andrade estuvo en matrimonio con dos de sus víctimas; Mary Boquitas (53 años de edad) y Aline Hernández (47 años de edad); sin embargo, tiene una larga lista de ‘relaciones’ con menores de edad como: