El conflicto entre la familia de Carmen Salinas y Emiliano Aguilar crece tras demanda por daño moral; abogado señala de presuntas amenazas al cantante.

Tras la difusión de una entrevista donde un reo señalaba a Carmen Salinas de comprar menores para hacer rituales, Emiliano Aguilar replicó la información y aseguró que era verdad.

Ante esta situación, María Eugenia Plascencia, hija de la actriz, demandó a Emiliano Aguilar y la situación ha empeorado por comentarios de su abogado, Gerardo Rincón.

Crece conflicto entre Emiliano Aguilar y familia de Carmen Salinas

La familia de Carmen Salinas reveló que había iniciado acción legal contra Emiliano Aguilar por replicar información falsa sobre la actriz.

El abogado Gerardo Rincón es el representante legal de la familia de Carmen Salinas y el exmanager de Emiliano Aguilar, Tony Rocks.

Emiliano Aguilar expresó en un video que no temía a las demandas y arremetió contra el abogado de la familia de Carmen Salinas.

“Veo que me está demandado la hija de Carmelita Salinas. Por qué me estás demando si solo estoy diciendo puras verdades de la pen… de tu mamá. Yo puedo decir lo que yo quiera” Emiliano Aguilar

El cantante no mostró arrepentimiento por sus palabras sobre Carmen Salinas y aseguró que él podía decir lo que quisiera sobre la actriz.

Gerardo Rincón respondió a la ofensas de Emiliano Aguilar y lo acusó de amenazar a su familia, por lo que lo retó a una pelea.

“Qué tal Emiliano Aguilar, bocón, traidor, pagas mal a tus amigos que te apoyan (…) te anda buscando ya para que sepas, pero algo que no te voy a pasar, que acabo de cruzar una línea muy delicada, te atreviste a meterte con mi familia” Gerardo Rincón

El abogado de la familia de Carmen Salinas señala a Emiliano Aguilar de hablar mal de los demás.

“Dime dónde, lugar y fecha. Sin cámaras ni reflectores payaso, y ahí lo arreglamos todo” Gerardo Rincón

¿Por qué la hija de Carmen Salinas demandó a Emiliano Aguilar?

A inicios de marzo de 2026, un preso aseguró en el canal de YouTube Penitencia, que Carmen Salinas compraba niños para hacer rituales.

Esta información la replicó Emiliano Aguilar, quien asegura que él ya había hablado del tema y reiteró que Carmen Salinas realizaba rituales esotéricos.

“Se acuerdan lo que dije, ahora ya ven todo lo de Carmelita Salinas”, mencionó Emiliano Aguilar en un video.

Emiliano Aguilar enfrenta una demanda por daño moral y él se defendió, mencionando que muchas personas hablaron del tema y a él lo están acatando por ser figura pública.