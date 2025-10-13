Sasha Sokol -de 55 años de edad- revela que Luis de Llano no ha cumplido con su sentencia a 2 meses del falló de las autoridades.

El 25 de junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la sentencia contra Luis de Llano por daño moral.

Sasha Sokol exige que Luis de Llano cumpla con su sentencia

Tras ser sentenciado por daño moral, Luis de Llano recurrió a varias instancias para librarse de su castigo, pero al final se determinó que el productor debía cumplir:

Una disculpa pública para Sasha Sokol

Pagar una indemnización económica

Tomar un curso de sensibilización sobre abuso

No hablar de Sasha Sokol

Sasha Sokol menciona que a 2 meses de que se confirmara la sentencia contra Luis de Llano, este no ha cumplido.

Sasha Sokol (@sashasokolova / Instagram)

“Pues tomando el curso que debe… ya bajó de la Suprema Corte al juzgado en donde se va a llevar a cabo la condena” Sasha Sokol

Luis de Llano, de 80 años de edad, no se ha manifestado por la sentencia en su contra y t ampoco se ha disculpado públicamente con la cantante.

Sasha Sokol agradeció el apoyo de algunos de sus compañeros del medio y que otros hayan admitido que hicieron mal al normalizar la relación de un adulto con una menor.

“Estoy muy agradecida en particular con Itatí Cantoral por las menciones que ha hecho, porque se necesita valor para denunciar, para decir las cosas como son. Y ella en numerosas ocasiones lo ha hecho. Kiko Campos tuvo el valor de avergonzarse y de ofrecerme una disculpa.” Sasha Sokol

La cantante admitió que ha recibido el respaldo de sus compañeros de Timbiriche, quienes la han acompañado durante su proceso contra Luis de Llano.

Luis de Llano, productor musical. (Agencia México)

Sasha Sokol responde a quienes justifican el abuso con el cambio generacional

Diversas personalidades dieron su opinión sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano, por lo que algunos allegados al productor justificaban sus acciones con el argumento: “Eran otros tiempos”.

Ante esto, Sasha Sokol respondió que el abuso era, es y será siempre un acto de violencia.

“No es cierto que eran otros tiempos, no es cierto que estaba bien visto. Tan no estaba bien visto que hasta esta época a Luis o a mí nos preguntaban sobre esa relación. Si nos preguntaban sobre ella era porque era extraña, porque era rara, porque no era lo lógico.” Sasha Sokol

Sasha Sokol niega que “fuera bien visto” la relación de una menor con un adulto y la prueba de esto es que le siguen preguntando sobre esta situación.