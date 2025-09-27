Una conocida artista reveló que se siente cómplice de Luis de Llano -de 80 años de edad- en su relación con Sasha Sokol.

Varios famosos sabían de la relación de Luis de Llano con Sasha Sokol -de 55 años de edad- cuando era menor de edad, pero no normalizaron.

Esta famosa se siente cómplice de Luis de Llano por no denunciar la relación con Sasha Sokol

En entrevista con De Primera Mano, Olga Breeskin -de 74 años de edad- confesó que se siente cómplice de Luis de Llano por su relación con Sasha Sokol.

La violinista explicó que ella y otros famosos sabían de esta relación, pero ninguno se atrevió a denunciarlo.

“Todos en el espectáculo lo sabíamos, y me confieso como una cobarde, porque en esos tiempos todos los sabíamos del romance” Olga Breeskin

Olga Breeskin se proclamó cobarde por no denunciar lo que ocurría con Sasha Sokol y Luis de Llano, que cometió estupro y groominig cuando tenía 14 años.

“Todos éramos, por así decirlo, éramos cómplices, nadie nos atrevimos a juzgar el ‘fíjate que una menor de edad anda con el productor’” Olga Breeskin

La también vedette menciona que ella, S asha Sokol y otras actrices fueron víctimas de estupro.

Pues hombres involucrados en el medio tuvieron relaciones sentimentales con actrices menores de edad y nunca fueron juzgados.

Olga Breeskin celebra que ahora se pueda denunciar los actos de acoso y abuso.

“Los seres humano en general merecen ser escuchados, merecen abrir la boca, merece ver la luces de alerta cuando llega alguien” Olga Breeskin

La denuncia de Sasha Sokol dejó un precedente en las leyes mexicanas

Tras denunciar a Luis de Llano por daños moral en 2023, Sasha Sokol celebró que las autoridades le dieran la razón.

Por lo que Luis de Llano debe cumplir con ciertas medidas y reparar el daño, además de una disculpa pública.

El caso de Sasha Sokol mostró a otras víctimas que existen juicios civiles para juzgar a quienes cometieron delitos cuando eran menores de edad.

Por lo que el abuso sexual a menores su prescribe y las víctimas pueden acceder a justicia años después de que este delito haya ocurrido.

Sasha Sokol ha mostrado su agradecimiento a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por declarar culpable a Luis de Llano de daño moral.