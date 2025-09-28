El compositor Kiko Campos de 75 años de edad, admitió el error que cometió años atrás al normalizar la ‘relación’ de Sasha Sokol con Luis de Llano.

A diferencia de lo que muchos que vieron del vínculo entre Sasha Sokol de 55 años de edad y Luis de Llano, Kiko Campos ahora admite que estuvo mal, “me avergüenzo”.

Kiko Campos se disculpa con Sasha Sokol por haber normalizado la manipulación de Luis de Llano

Si alguien fue testigo del vínculo de Sasha Sokol con Luis de Llano de 80 años de edad, fue Kiko Campos quien ahora admite su culpa al haber normalizado esa ‘relación’.

En una entrevista mostrada por ‘Lo escuché con Alan Morales’, el productor habló sobre la sentencia que Sasha Sokol logró en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al abuso sexual de Luis de Llano.

Luis de Llano (Agencia México)

Y es que Kiko Morales admite que en los años en que se dio el vínculo entre Sasha Sokol y Luis de Llano “no era mal visto” aunque ahora ve que había una clara manipulación por el productor que era 25 años mayor.

“Me avergüenzo de haber tenido esa actitud cuando era evidente de que había una chiquita [Sasha Sokol] que tenía una relación fuera de lo común con un señor [Luis de Llano] muy mayor ya. Yo siento vergüenza personal”. Kiko Campos, compositor.

Por otra parte, externó que la disculpa que da no solo es Sasha Sokol, admitiendo que hay más víctimas de abuso en esa época donde las relaciones entre niños y adultos eran normalizadas.

“Le ofrezco una disculpa no nada más a Sasha [Sokol] sino a toda esa generación en que vimos como se usaba, no era mal visto o nosotros no lo vimos como una falta grave (...) Estábamos todos mal, el mundo era otro”. Kiko Campos, compositor.

Kiko Campos, compositor. (Especial)

Kiko Campos también aseguró que ya se ha disculpado anteriormente con Sasha Sokol por “haber pasado por alto” su vínculo con Luis de Llano y no haber alzado la voz.

Recordemos que Kiko Campos tiene una hija, Nath Campos, que acusó abuso sexual por parte de Rix, quien recibió una condena de 3 años y 2 meses, pero recibió libertad condicional tras 7 meses en la cárcel.